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  • One And A Half Quintal Counterfeit Was Caught In Bhopal, The Administration Took Over The Factory, Selling Pure Ghee And Selling Fake Ghee

नकली घी की फैक्ट्री पर छापा:भोपाल में डेढ़ क्विंटल नकली पकड़ा गया, प्रशासन ने फैक्ट्री को कब्जे में लिया, शुद्ध घी का एसेंस मिलाकर बेचते थे नकली घी

भोपाल7 मिनट पहले
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भोपाल के हनुमान गंज क्षेत्र में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, यहां पर प्रशासन ने डेढ़ क्विंटल नकली घी पकड़ा गया है।
  • राजधानी के हनुमानगंज क्षेत्र में चल रही थी नकली घी की फैक्ट्री
  • प्रशासन और फूड टीम ने मारा छापा, 8 अलग-अलग रैपर मिले

भोपाल में हनुमानगंज थाना क्षेत्र में नकली घी बनाने की फैक्टरी पर जिला प्रशासन और फूड विभाग की टीम ने छापा मारकर डेढ़ क्विंटल नकली घी जब्त किया है। इसमें शुद्ध घी का एसेंस (सत्व) मिलाकर नकली को असली बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। फैक्ट्री 8 अलग-अलग नामों के रैपर भी मिले हैं, जो बाजार में बेचा जा रहा था। इसमें कन्हैया, भक्ति, वरदान अंश, अनमोल, केसरी, सरल, और श्रीराम नाम के रैपर जब्त किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक शंकर लाल बत्रा की एसएस ट्रेडर्स के नाम से हनुमानगंज क्षेत्र में दुकान है। प्रशासन को यहां पर नकली घी की फैक्ट्री के संचालन की शिकायत मिली थी। इस पर शुक्रवार शाम जिला प्रशासन और फूड विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। यहां आठ प्रकार के अलग-अलग रैपर मिले, जिस ब्रांड से बाजार में घी बेचा रहा था।

कई ट्रेडमार्क भी मिले

छापे के दौरान कई ट्रेडमार्क भी मिले हैं, जो बाजार में घी बेचने के उपयोग में लाए जाते थे। कलेक्टर अविनाश लवानिया भी छापे की कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हनुमानगंज क्षेत्र में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इस पर कार्रवाई की गई है। त्योहारी सीजन में जहां भी राजधानी में नकली घी या खाद्य पदार्थ में मिलावट करते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम जमीन खान ने बताया कि दुकान को कब्जे में ले लिया गया है और कार्रवाई शनिवार को भी जारी रहेगी।

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