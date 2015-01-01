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  • Only Those Booking In October Were Able To Get Cars, Reached 1200 Homes On Thursday, 1000 People Will Take Them Today

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उजियारे का धन और खुशियों की तेरस:अक्टूबर में बुकिंग कराने वालों को ही मिल पाई कारें, गुरुवार को 1200 घरों में पहुंचीं, 1000 लोग आज ले जाएंगे

भोपाल20 मिनट पहले
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दीपावली को मौके पर बाजार में खरीददारी करने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ी।
  • 50 करोड़ से ज्यादा की जूलरी भी बिकी
  • ऑटोमाेबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स समानों की बिक्री भी बढ़ी

धनतेरस के मौकेपर गुरुवार को करीब 1200 लोग अपने घर ड्रीम कार ले गए। करीब 1000 लोग शुक्रवार को डिलीवरी ले सकते हैं। भारी बुकिंग के चलते अधिकांश बड़ी कार कंपनियों के पास स्टॉक बेहद सीमित था। नतीजतन- करीब एक माह पहले कार की बुकिंग लेने वालों को ही गुरुवार को वाहन मिले।

हाेशंगाबाद रोड स्थित शोरूम में सपरिवार कार लेने आईं ज्योति पटवर्धन कहती हैं कि उन्होंने डेढ़ माह पहले बुकिंग की थी। गुरुवार को डिलीवरी मिली। शोरूम प्रबंधक नौशील त्रिवेदी कहते हैं, डिमांड हर तरह के मॉडल की बहुत ज्यादा है। हमारे पास करीब 450 वाहनों की बुकिंग थी। डिलीवरी 100 को ही दे पाए।

ऑटोमाेबाइल
भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर एसो. के अध्यक्ष आशीष पांडे बताते हैं कि दीवाली के आसपास कार बुकिंग का आंकड़ा 4000 यूनिट का है। गुरुवार को मिलाकर 7 दिनों में करीब 2000 लोगों को डिलीवरी मिली है। गुरुवार को 100 करोड़ से ज्यादा के वाहन बिके।

इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी उत्पाद विक्रेता अनिल सिंघल कहते हैं कि इस सेगमेंट में लैपटॉप की बिक्री ज्यादा रही। शाम तक 1500 से ज्यादा लैपटॉप बिक चुके थे। ओएलईडी टीवी की बिक्री 2500 यूनिट से अधिक रही। इस सेक्टर में कारोबार 100 करोड़ से अधिक रहा।

जूलरी
श्री सर्राफा एसो. के प्रवक्ता नवनीत अग्रवाल कहते हैं कि सोने के दाम गुरुवार को 52000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। यह पिछले दिनों में 1400 रु. घटे हैं। इसी के चलते ग्राहक सोना खरीदने पहुंचे। शाम तक पूरे शहर में 50 करोड़ रु. से अधिक की जूलरी बिकी।

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