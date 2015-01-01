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  • Out Of 112 Crores, Only 43 Crores Was Spent; Apathy On The Budget Of Crores Of Rupees From The Center

निर्भया फंड:112 करोड़ में से खर्च हुए केवल 43 करोड़ रुपए; केंद्र से मिलने वाले करोड़ों के बजट पर उदासीनता भारी

भोपालएक घंटा पहले
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प्रदेश को 5 साल में कितना फंड मिला (राशि करोड़ों में)

केंद्र सरकार से हर साल मिलने वाले करोड़ों के निर्भया फंड के खर्च में प्रदेश काफी पीछे है। प्रदेश में ज्यादती के मामलों की संख्या सालभर में 5 हजार से ज्यादा होने के बावजूद सिस्टम की वजह से पीडि़ताओं पर पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती है। बीते 5 सालों में निर्भया फंड में 111.59 करोड़ रुपए आ चुके है, लेकिन खर्च महज 42.72 करोड़ हो सके है। निर्भया फंड से महिला पुलिस वालंटियर के लिए डेढ़ करोड़ मिलने के बावजूद अभी तक इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सका है।

दूसरे राज्यों में भी निर्भया फंड के खर्च को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली जरूर 409 करोड़ में से 352 करोड़ खर्च कर चुकी है। गुजरात में 153 करोड़ रुपए में से 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए है। कर्नाटक ने 260 करोड़ में से 200 करोड़ खर्च किए है। उत्तरप्रदेश में 324 में से 250 करोड़ और तमिलनाडु में 303 करोड़ में 265 करोड़ की मदद हुई है। हालांकि देश के ज्यादातर राज्यों में निर्भया फंड को लेकर कोरोना के दौर में एक जैसी स्थिति सामने आई है। मार्च के बाद से निर्भया फंड में पीड़िताओं को होने वाली मदद घट गई है। सरकार की स्टडी में यह सामने आया है कि जागरूकता को लेकर राज्य काम नहीं कर रहे है।

इन तरीकों से फंड का खर्च

  • मुआवजा- पीड़ित को मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। प्राधिकरण पुलिस की मदद से मंजूरी देता है।
  • वन स्टॉप सेंटर (गौरवी)- जिला प्रशासन इसे संचालित करता है। प्रत्येक जिले में एक केंद्र है, जिसमें पीड़ितों को काउंसलिंग, एफआईआर दर्ज करने के साथ ही यदि आवश्यक हो तो सभी सहायता दी जाती है।
  • महिला हेल्प लाइन 181- पहले गृह विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग चलाते थे। अब महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सीएम हेल्प लाइन के साथ चलाई जा रही है।
  • महिला पुलिस वालंटियर- योजना मंजूर हो चुकी है, लेकिन शुरू नहीं की जा सकी है।

पीड़िता को मुआवजा

पांच साल में प्रदेश में ज्यादती के मामले

(नोट- नाबालिग से ज्यादती का आंकड़ा वर्ष 2017 से अलग कर दिया गया है)
(स्रोत- महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह विभाग, एनसीआरबी)

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