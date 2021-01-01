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  • Patients Who Lost Their Lives From Corona Were Discharged In Government Records; Incorrect Information Being Paid To Kovid Patient On Meaningful Portal Of NHM

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आंकड़ों में हेराफेरी:कोरोना से जान गंवा चुके मरीज सरकारी रिकाॅर्ड में डिस्चार्ज हुए; एनएचएम के सार्थक पोर्टल पर कोविड पेशेंट की भर रहे गलत जानकारी

भोपालएक घंटा पहलेलेखक: रोहित श्रीवास्तव
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  • जनवरी में मृत 5 कोविड मरीजों के नाम डेथ लाइन लिस्ट में नहीं

कोरोना संक्रमण से जो मरीज जान गंवा चुके हैं, उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा दिखाया जा रहा है। इस हेराफेरी का स्पष्ट प्रमाण आपको नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) द्वारा तैयार की गई भोपाल के कोरोना मरीजों की हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट से मिल जाएगा।

इस रिपोर्ट की मानें तो कोरोना से जान गंवाने वाले कई मरीजों की सेहत अभी भी स्थिर है, जबकि कुछ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट से शहर के पॉजिटिव मरीजों के इलाज के रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिमी है। एनएचएम के सार्थक पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में कोरोना से अब तक 608 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन, जनवरी 2021 में मृत 5 से ज्यादा मरीजों के नाम कोविड डेथ लाइन लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। जबकि इन मरीजों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत तय विश्राम घाट पर किया गया है।

29 दिन में 29 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत
स्वास्थ्य संचालनालय के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 1 जनवरी से 29 जनवरी तक 29 कोविड मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई है। इसके चलते 29 जनवरी को भोपाल में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 608 हो गई है। जो 1 जनवरी को 579 थी।

बड़ा सवाल... सरकारी आंकड़ों पर कितना विश्वास करें?
केस-1. जो दुनिया में नहीं, वे ठीक होकर घर लौटीं
कोलार निवासी 77 वर्षीय प्रभा निगम की 20 जनवरी को एलएन मेडिकल कॉलेज एंड जेके हॉस्पिटल में कोरोना से मौत हुई। जबकि एनएचएम के पॉजिटिव पेशेंट लाइन लिस्ट रिकाॅर्ड में प्रभा को अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होना बताया गया है।

केस-2. मृत मरीज की सेहत रिकाॅर्ड में स्थिर
साकेत नगर निवासी कोरोना पॉजिटिव 63 वर्षीय सत्यवीर (परिवर्तित नाम) की चिरायु में 25 जनवरी की सुबह 7:30 बजे मौत हो गई। लेकिन, एनएचएम के रिकाॅर्ड में मरीज की मौत के चार दिन बाद भी सेहत स्थिर बताई गई है। उनके परिवार के 3 मरीज अब भी भर्ती हैं।

केस-3. 23 जनवरी को मौत, रिकॉर्ड में जिंदा
शाहपुरा के प्रकाश राव की 23 जनवरी को मौत हो गई। बेटे राजाराव ने बताया कि पिताजी का अंतिम संस्कार भदभदा विश्रामघाट पर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार किया है। जबकि कोविड पेशेंट स्टेटस रिपोर्ट में प्रकाश की सेहत स्थिर है।

सीधी बात- डॉ.वीणा सिन्हा, एडिशनल डायरेक्टर, हेल्थ एवं प्रभारी

हमारे पास जो आंकड़े आते हैं, वही जारी करते हैं
मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं ?
- हमारे पास एनएचएम से आंकड़े आते हैं। वही जारी किए जाते हैं।

सरकारी रिकाॅर्ड में कोरोना से मृत कई मरीजों को डिस्चार्ज लिखा गया है ? - सार्थक पोर्टल पर हेल्थ अपडेट एनएचएम अफसरों की निगरानी में एपिडिमाेलॉजी की टीम अपलोड करती है। इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं।

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