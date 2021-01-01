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  • Penalty Of Tax Evasion Increased By One And A Half Times, Taxes On Foreign Liquor And Tobacco Increased

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बजट:टैक्स चोरी की पेनाल्टी डेढ़ गुना हो विदेशी शराब-तंबाकू पर टैक्स बढ़े

भोपाल3 घंटे पहले
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  • सीएम के साथ बैठक में अर्थशास्त्रियों ने दिए सुझाव
  • सीएसआर फंड भी जुटाया जाए, कृषि में भी पीपीपी मोड पर हो सकता है काम

मप्र के बजट को लेकर हुई अर्थशास्त्रियों की बैठक में आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर प्रो. हिमांशु राय ने कहा कि टैक्स चोरी पर फाइन्स और पेनाल्टी को डेढ़ गुना करके राजस्व जुटाया जा सकता है। साथ ही विदेशी शराब और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में भी पीपीपी मोड पर कार्य हो सकता है। मप्र के 2021-22 के लिए प्रस्तावित आगामी बजट को लेकर बुुधवार को अर्थशास्त्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने चर्चा की।

इसमें केंद्र सरकार में राजस्व सचिव रहे सुमित बोस ने सुझाव दिया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मोड) से सामाजिक क्षेत्र तथा अधोसंरचना विकास के लिए कार्य किए जा सकते हैं। सीएसआर फंड भी लाया जाए। सामाजिक कार्यों के लिए एनजीओ का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए। इसके साथ ही बजट में ‘फ्लैक्सिबिलिटी’ हो, जिससे सभी योजनाओं के लिए राशि मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपयोगी सुझावों को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा।

राजस्व जुटाने के लिए बैठक में यह सुझाव भी आए...

  • एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रो. सरमन सिंह ने कहा, प्रदेश में 3-4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। फार्मा कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए।
  • एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जामदार ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के प्रयास हों। एक वायरोलॉजी संस्थान बने।
  • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी पल्लव महापात्र ने बजट में कृषि अधोसंरचना के लिए प्रावधान रखने का सुझाव दिया।
  • नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक टीएस राजी गैन ने कहा, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की तरफ ध्यान दिया जाए।
  • सागर ग्रुप के चेयरमैन सुधीर अग्रवाल ने कहा कि कॉटन अच्छी गुणवत्ता का है। उत्पादन भी बहुत है। टेक्सटाईल पार्क बनाना सही होगा।
  • वोल्वो आयशर ग्रुप के एमडी विनोद अग्रवाल ने कहा, मध्यप्रदेश में बनने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाए।
  • प्रतिभा सिंटैक्स के एमडी श्रेयस्कर चौधरी ने उद्योगों के लिए रियायती बिजली देने का सुझाव दिया।

समीक्षा... राज्य करो में अच्छी खासी वृद्धि
शराब-पेट्रोल समेत हर सेक्टर में बढ़ी कमाई
भोपाल| शराब, पेट्रोल-डीजल पर वैट, जमीन की रजिस्ट्री के साथ चालू वित्तीय वर्ष में माइनिंग से भी राज्य सरकार के खजाने में जमकर पैसा आया। यह जानकारी बुधवार को रेवेन्यू की समीक्षा के दौरान सामने आई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इसमें बताया गया कि जीएसटी के साथ तमाम राज्य करों में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी को इसके लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि सभी विभाग मिशन मोड पर काम करके और पैसा जुटाएं।

इन रास्तों से आया पैसा

  • पेट्रोल-डीजल पर वैट से जनवरी में पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत ग्रोथ है। मार्च तक यह दो हजार करोड़ बढ़ जाएगा।
  • शराब से आय में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष जनवरी में 839 करोड़ का राजस्व मिला था, इस वर्ष जनवरी में 928 करोड़ कमाई हुई।
  • दिसंबर में 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट से गत वर्ष की तुलना में 94 प्रतिशत वृद्धि हुई।
  • खनिज में सितंबर से अभी तक लगभग 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि।
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