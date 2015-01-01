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सुविधा:पेंशनर्स बैंक शाखा में कर सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र की प्रक्रिया पूरी

भाेपाल41 मिनट पहले
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राज्य सरकार की सेवा से रिटायर हुए कर्मचारी यानी पेंशनर्स उस बैंक शाखा में पहुंचकर जहां उनका अकाउंट है, वहां जीवन प्रमाणपत्र दे सकेंगे। यहां पहुंचने के बाद ही बैंक शाखा द्वारा उनके जीवन प्रमाणपत्र संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन माेड से ही पूरी की जाएगी।

पेंशनर्स एसाेसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ गणेशदत्त जाेशी ने बताया कि पेंशनर्स अपने घर से भी यह ऑनलाइन प्रकिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास फिंगर प्रिंट ऑथेंटिकेशन डिवाइस हाेना जरूरी है। फिंगर प्रिंट का वेरिफिकेशन अहम हिस्सा है।

यह जानकारी जरूरी: जाेशी ने बताया कि जीवन प्रमाणपत्र पेश करने संबंधी फाॅर्म में पेंशन पेमेंट नंबर, आधार नंबर एवं रजिस्टर्ड माेबाइल नंबर देना होगा। गाैरतलब है कि काेविड-19 की वजह से इस बार पेंशनर्स काे एक महीने की माेहलत दी गई है, वे दिसंबर में भी यह प्रमाण पत्र पेश कर सकते हैं।

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