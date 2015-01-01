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  • Plants Of 30 Extinct Species Will Be Planted On Encroached Land; Preparations Are Being Prepared In Ahmedpur, Bhadbhada And Imlia Nurseries Of The City

वन विभाग की कवायद:अतिक्रमणमुक्त भूमि पर लगेंगे 30 विलुप्ति प्रजातियों के पौधे; शहर की अहमदपुर, भदभदा और इमलिया नर्सरी में पाैधे तैयार हो रहे

भोपाल2 घंटे पहले
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पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए ईको सिस्टम का अनुकूल होना जरूरी है। प्रदेश से कई प्रजाति के पेड़ विलुप्त होने की कगार पर हैं। भोपाल सहित प्रदेश में पाई जाने वाली 216 प्रजातियों के पेड़-पौधे में से 30 प्रजाति के पेड़ लुप्त हो रहे हैं। वन विभाग इनके पौधे को नर्सरी में तैयार कर रहा है। उसके बाद अतिक्रमण से मुक्त की जाने वाली वन भूमि पर प्लांटेशन किया जाएगा। भाेपाल स्थित अहमदपुर, भदभदा और इमलिया नर्सरी में पाैधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा भाेपाल सर्किल (भोपाल, सीहाेर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़) में भी पौधे तैयार हो रहे हैं। वन विभाग जल्द ही इन पाैधाें काे जंगल में राेपने का काम शुरू करेगा।

इन पेड़ाें की प्रजातियां हैं सबसे ज्यादा खतरे में
लोध्र, शल्यकर्णी, दहिमन, सलई, पाडर, अंजन सोनपाठा, गरुड़ वृक्ष, बीजा, गदहा पलाश वृक्ष की प्रजातियों पर खतरा है। इसके अलावा कुंभी, गबदी, केकड़, अधकपारी, जहरमोहरा, कुल्लू, काला शीशम और रोहिना प्रजाति के वृक्ष संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। धवा, सलई, चिरौंजी, तमोली, हड़ुआ, धनकट, हल्दू, अंजन, तिनसा आदि।

महंगा होने से सिर्फ सागौन पर ध्यान
वन विभाग केवल सागाैन को बचाने में लगा रहा। इसका बाजार मूल्य अधिक हाेने के कारण इसकी चाेरी काे गंभीरता से लिया जाता है। दूसरे पेड़ाें के मामले में विभाग इतना गंभीर नहीं रहा। इसकी वजह है कि इन प्रजातियाें के पेड़ाें की कटाई हाेती रही। यदि वर्किंग प्लान के दौरान इनका आकंलन नहीं होता तो यह पेड़ पूरी तरह से लुप्त हो जाते।

विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की तैयारी
प्रदेश भर में पेड़ाें की 30 प्रजातियाें का संरक्षण किया जा रहा है। इनके पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जिन्हें जंगल में किए जाने वाले प्लांटेशन में लगाया जाएगा। ताकि इन पेड़ों की संख्या एक बार फिर बढ़ सके। संवेदनशील स्थिति में पहुंचे और दुर्लभ प्रजाति में शामिल पेड़ों के पौधे भी तैयार किए जा रहे है।
एचसी गुप्ता, सीसीएफ भोपाल अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी

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