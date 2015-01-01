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गिरफ्तार:पुलिस ने 7 चोरों को पकड़ा, 12 वारदातों का खुलासा

भोपाल2 घंटे पहले
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शाहपुरा पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी की 8 वारदात का खुलासा किया है। आरोपियों ने ये वारदात शाहपुरा और बागसेवनिया इलाके में की हैं। पुलिस ने फिलहाल उनसे सवा लाख रुपए कीमत का माल बरामद कर लिया है। आरोपियों को शेवाय मार्केट शाहपुरा के पास से चोरी के जेवर बेचने की फिराक में घूमते हुए पकड़ा गया।

पकड़े गए आरोपियों में गोलू, छोटू जाटव, नंदू कुशवाहा, प्रदीप बघेल और परमानंद साहू शामिल हैं। इधर, जहांगीराबाद पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 4 बाइक जब्त की हैं। उन्हें गुरुवार को डीमार्ट पुलिस चौकी के पास वाहन चैकिंग के दौरान पकड़ा गया। आरोपियों में अमजद खान और आबिद खान शामिल हैं।

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