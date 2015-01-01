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सख्ती:दिसंबर से सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों के प्रदूषण की जांच; पेट्रोल पंप पर पीयूसी नहीं तो जुर्माना

भोपाल34 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों के प्रदूषण की जांच की जाएगी। इसके लिए पंप संचालकों को प्रदूषण केंद्र स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। अगर पंप संचालक प्रदूषण जांच केंद्र(पीयूसी) की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। खास बात यह है कि वर्तमान में कुछ ही पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच की व्यवस्था है। अब सभी के लिए इसे जरूरी कर दिया गया है। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि जो संचालक अगले माह तक प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं करेंगे उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में 55 से ज्यादा पंप
दिसंबर से अभियान चलाया जाएगा। इसमें जिन पेट्रोल पंपाें पर वाहन प्रदूषण केंद्र की व्यवस्था नहीं मिली तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पंप संचालकों ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरटीओ में आवेदन भी कर दिए हैं।

सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करना होंगे। इसके लिए दिसंबर से अभियान चलाया जाएगा। जहां ये स्थापित नहीं हुए हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। -ज्योति शाह नरवरिया, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक

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