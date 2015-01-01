पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

निकाय चुनाव की तैयारी:वोटर लिस्ट की स्थगित प्रक्रिया फिर शुरू होगी, 12 दिसंबर को होगा अंतिम प्रकाशन

भोपाल34 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतीकात्मक फोटो
  • निर्वाचन आयोग ने घोषित किया कार्यक्रम

विधानसभा उपचुनाव के कारण स्थगित की गई नगरीय निकाय वोटर लिस्ट रीविजन की प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 21 नंवबर को होगा और दावे-आपत्ति के निराकरण के बाद 12 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची रीविजन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें मुरैना नगर निगम के साथ जिला देवास, भिंड, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, राजगढ़, आगर-मालवा, उज्जैन, धार और इंदौर के नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट का काम होगा। इनके साथ ही नवगठित 18 नगर परिषदों में भी वोटर लिस्ट रीविजन होगा।

इन नवगठित नगर परिषदों में भी
शहडोल जिले में बकहो, भिंड जिले में मालनपुर, रौन, हरदा जिले में सिराली, बैतूल में शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, मंदसौर में भैंसोदा मंडी, सागर में बांदरी, मालथौन, उमरिया में मानपुर, धार जिले में गंधवानी, खरगोन जिले में बिस्टान, बड़वानी जिले में निवाली बुजुर्ग, ठीकरी, रीवा जिले में डभौरा, अनूपपुर जिले में डोला, डूमरकछार व शिवपुरी जिले में रन्नौद।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें