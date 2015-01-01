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  • Presentation Of Devotional Music By Kanakashri Bhatt, Van Vihar Will Remain Closed, What Will Happen In The City, Read Here

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भोपाल में आज के इवेंट्स:कनकश्री भट्ट द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति, वन विहार रहेगा बंद, शहर में कब-क्या होगा, यहां पढ़ें

भोपाल26 मिनट पहले
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मौसम

  • आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री

वन विहार

दिवाली के चलते वन विहार रहेगा बंद।

पासपोर्ट सेवा केंद्र

डीबी सिटी स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला रहेगा।

म्यूजिक/डांस

  • 'रंग मध्यप्रदेश' के अंतर्गत कनकश्री भट्ट की भक्ति संगीत की प्रस्तुति, जनजातीय संग्रहालय, शाम 6:30 बजे।
  • दिवाली पहाट की प्रात:कालीन सभा, पिपलानी गणेश मंदिर, समय सुबह 6:30 बजे।

एग्जीबिशन

  • आदिवासी पिथौरा चित्रकला प्रदर्शनी, हिंदी भवन, सुबह 11 बजे
  • गीता बारिया की पेंटिंग एग्जीबिशन, जनजातीय संग्रहालय, दोपहर 12 बजे
  • माह का प्रादर्श, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दोपहर 12 बजे

हाट बाजार/मेला

  • दीपोत्सव, गौहर महल, दोपहर 12 बजे
  • दीपोत्सव, भोपाल हाट, दोपहर 2 बजे
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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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