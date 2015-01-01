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एनसीटीई के कोर्स में एडमिशन:बीएड की 4638 सीट के लिए 16 से फिर शुरू होगी प्रक्रिया

भोपाल3 घंटे पहले
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उच्च शिक्षा विभाग बीएड समेत एनसीटीई के अप्रूव विभिन्न कोर्स के लिए 16 नवंबर से एक और राउंड की एडमिशन प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। अभी तक बीएड में 52 हजार 476 एडमिशन हुए हैं। यह राउंड 4638 खाली सीट के लिए आयोजित होगा।

ऐसे छात्र जो अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकें हैं उन्हें बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएलएड, बीएबीएड, बीएससीबीएड के लिए 16 से 19 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने एक और अवसर दिया जाएगा। वहीं 17 नवंबर से 20 नवंबर तक नए और पहले से रजिस्टर्ड छात्रों को च्वाॅइस फिलिंग करनी होगी।

23 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 26 नवंबर को सीट अलाॅटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर के आधार पर 26 से 30 नवंबर तक कॉलेज में फीस और टीसी, माइग्रेशन आदि प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी पोर्टल https://hed.mponline.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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