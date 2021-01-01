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रोजगार की बढ़ेंगी संभावनाएं:भोपाल स्टेशन पर 1200 वर्गफीट जगह में शुरू होगा रेल कोच रेस्तरां

भोपाल32 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • रेल मंडल में भी कोच रेस्तरां खोलने की तैयारी चल रही है।

भोपाल सहित विभिन्न स्टेशनों पर 1200 वर्गफीट जगह पर रेल कोच रेस्तरां शुरू होगा। पहले चरण में भोपाल के अलावा इटारसी और बीना स्टेशन पर इसे संचालित करने का कांट्रेक्ट दिया जाएगा। इससे जहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

साथ ही आम लोगों को स्टेशन परिसर में अच्छी गुणवत्ता का खाना उपलब्ध हो सकेगा। जबलपुर रेल मंडल के तहत पांच स्टेशनों पर कोच रेस्तरां के लिए पांच साल का कांट्रेक्ट दिया है। सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश का कहना है कि रेल मंडल में भी कोच रेस्तरां खोलने की तैयारी चल रही है। अगले महीने तक कांट्रेक्ट कर जल्द से जल्द संबंधित प्राइवेट फर्म को कोच उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद कांट्रेक्टर उसमें रेस्टोरेंट शुरू करने के हिसाब से परिवर्तन कर लेगा।

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