MP सायबर पुलिस को DSCI एक्सीलेंस अवॉर्ड:Capacity Building में मिला प्रथम पुरुस्कार

मध्यप्रदेश सायबर पुलिस को डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) एक्सीलेंस अवॉर्ड में दो पुरुस्कार मिले हैं। इनमें 'Excellence in Capacity Building of Police Agencies' में प्रथम व 'Cyber Cop Award' में द्वितीय पुरूस्कार मिला है। DSCI सायबर सिक्योरिटी क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को हर साल उत्कृष्टता पुरूस्कार देता है।

एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि Capacity Building के फाइनल में केरल और हरियाणा को पीछे छोड़कर मध्यप्रदेश सायबर पुलिस ने प्रथम स्थान हालिस किया। हरियाणा के गुरूग्राम में 22 दिसंबर को आयोजित Annual Information Security Summit 2022 (AISS) में यह पुरूस्कार दिए गए। देशमुख ने बताया कि सायबर क्राइम इंवेस्टीगेशन में एमपी में अभी तक 10354 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस समिट में देश के सभी राज्यों तथा सायबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कार्य करने वाली सस्थाओं से सायबर सुरक्षा एवं विवेचना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 288 नामांकनों में से मध्य प्रदेश सायबर पुलिस ने 'Excellence in Capacity Building of Police Agencies' एवं 'Cyber Cop Award' श्रेणियों पुरूस्कार प्राप्त किए। एडीजी देशमुख ने बताया कि 'Excellence in Capacity Building of Police Agencies' अवार्ड के फाइनल में मध्यप्रदेश सायबर पुलिस की प्रतिस्पर्धा केरल और हरियाणा से थी |

सभी जोन के कर्मचारियों को किया ट्रेंड

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख ने बताया कि वर्ष 2022 के प्रदेश के सभी 52 जिलों के पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रयास को ज्यूरी मान्यता देते हुए प्रथम उत्कृष्टता पुरूस्कार प्रदान किया। DSCI ने देशभर के सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों में सायबर अपराधों के संबंध में की जा रही विवेचना का मुल्याकंन किया। मध्य प्रदेश सायबर पुलिस की निरीक्षक नीतू कसोरिया, उपनिरीक्षक राहुल की टीम को 'Cyber Cop Award' श्रेणी में द्वितीय पुरूस्कर प्रदाय किया। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने राज्य सायबर पुलिस की टीम को बधाई दी है।