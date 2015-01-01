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  • Recitation Of Smriti Sabha And Sunderkand On The Birth Anniversary Of Former Chief Minister Patwa

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धर्म:पूर्व मुख्यमंत्री पटवा की जयंती पर स्मृति सभा और सुंदरकांड का पाठ

भोपाल3 घंटे पहले
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पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुंदरलाल पटवा की 96वीं जयंती पर गुरुवार को उनके गृह निवास पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। स्मृति सभा में गणमान्य नागरिकों ने उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मृति शेष सुनाते हुए वक्ताओं ने कहा कि पटवाजी विनम्र और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी व सादगी के प्रतीक थे।

उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए जिया था। वे ओजस्वी वक्ता, पथ प्रदर्शक, उदारवादी सोच, सिद्धांतों व मूल्यों पर आधारित राजनीति, स्पष्टवादी थे। स्वामी दयानंद नगर-74 बंगले स्थित उनके निवास पर आयोजित स्मृति सभा में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, वन मंत्री विजय शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सुंदरलाल पटवा के छायाचित्र पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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