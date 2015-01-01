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  • Recruitment For 863 Posts In The Department Of Farmers Welfare And Agriculture Development, Application Process Starts From November 10

पीईबी में वैकेंसी:किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में 863 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू

भाेपाल21 मिनट पहले
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प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मप्र के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कार्यपालिक) और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कार्यपालिक) के कुल 863 पदों पर भर्ती के लिए रूलबुक जारी कर दी है।

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 24 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 10 से 13 फरवरी 2021 में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए मांगी गई समस्त जानकारी वेबसाइट http://peb.mp.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

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