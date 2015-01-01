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मौसम:दीपावली पर राहत, फिर कड़ाके की ठंड का दौर

भोपाल3 घंटे पहले
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  • हवा का रुख बदला, पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है

दीवाली पर ठंड से हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन इसके दो-तीन दिन बाद कड़ाके की ठंड का दौर भी आ सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला ने बताया कि हवा का रुख बदल कर उत्तरी से पूर्वी हो गया है। यही नहीं, पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है।

इसके प्रभाव से आने वाले दो-तीन दिनों में रात के साथ-साथ दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री का इजाफा होने का अनुमान है। ऐसे में दीवाली पर ठंड से राहत मिल सकती है। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ कमजोर है, ऐसे में इसका असर 17-18 नवंबर तक ही रह सकता है।

इसके बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। उत्तरी हिमालय क्षेत्र में इस बार अच्छी बर्फबारी का अनुमान है। अगर बर्फबारी अच्छी हुई तो रात का तापमान 20 नवंबर तक 10 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में शहरवासियों को कड़ाके की ठंड से दो-चार होना पड़ सकता है।

गुरुवार को रात के तापमान में 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि, यह सामान्य से 1.7 डिग्री कम था। जबकि, दिन का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त के साथ 29.3 डिग्री पर पहुंच गया।

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