पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Residents Of The Corporation, Who Were Lighting The Lamp, Reached At The Time Of Worship In The Evening, Refused To Give Garbage

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

त्योहार पर भी निगम की ऐसी बेरुखी:शाम काे पूजा के समय पहुंचे निगम के वाहन, दीप जला रहे रहवासियों ने कचरा देने से किया इनकार

भोपाल21 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
साकेत नगर में पहुंचा वाहन।
  • कई कॉलाेनियों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था फेल
  • रहवासी बोले-पिछले कई दिनों से कचरा कलेक्शन के लिए समय पर नहीं पहुंच रहे वाहन

दीपावली के इस त्योहार पर जब घरों से निकलने वाले कचरे की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे समय में नगर निगम की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था फेल नजर आ रही है। धनतेरस के पर्व पर गुरुवार शाम साढ़े छह बजे जब लोग पूजा कर रहे थे तब साकेत नगर 9 बी सेक्टर में नगर निगम की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ी पहुंची। नाराज और परेशान लोगों ने कचरा देने से इनकार कर दिया।
नाराज रहवासियों का कहना है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ी पिछले कई दिनों से अनियमित आ रही है। मंगलवार को गाड़ी आई नहीं। बुधवार को दोपहर 3 बजे आई, तब ज्यादातर घरों में ताला लगा हुआ था, इसलिए कचरा नहीं दे पाए। यानी पूरी कॉलोनी में पिछले तीन दिनों से कचरा नहीं उठा है।

अन्य कॉलोनियों की भी यही शिकायत, निगम गंभीर नहीं
मिसरोद स्थित शीतल हाइट्स के लाेगों ने स्वच्छता शुल्क देने से इनकार कर दिया। निगम को भेजे आवेदन में कहा गया है कि जब निगम नियमित कचरा नहीं ले रहा तो हम शुल्क क्यों दें? साईं पार्क कॉलोनी, बावड़ियाकलां में वायसराय पार्क के रहवासियों की भी यही शिकायत है।

इधर, बाजारों में पन्नी बिनवाने के लिए लगाए कामगार
बाजारों में बढ़ रही भीड़ के नाम पर नगर निगम ने पन्नी बिनवाने के लिए कामगार तैनात किए हैं। यह कामगार बाजारों में इधर-उधर बिखर रही पन्नियां बटोरने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर शहर में प्रतिबंध के बावजूद पन्नी आ कहां से आ रही है?

कॉलोनी का ग्रीन वेस्ट उठाने के लिए शुल्क मांग रहा है निगम

बाग सेवनिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने कहा कि कॉलोनी में पेड़ों से गिरी पत्तियों और छंटाई के बाद निकली डालियों को नगर निगम ने उठाने से इनकार कर दिया। निगम इस कचरे को उठाने के लिए शुल्क मांग रहा है। यह आपत्तिजनक है। निगम के अपर आयुक्त (स्वास्थ्य) एमपी सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थान से ग्रीन वेस्ट उठाने के लिए शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है, निश्चित रूप से कुछ भ्रम की स्थिति है। हम मामले को दिखवाएंगे।

^जोन में कलेक्शन की 28 में से 4 गाड़ियां खराब हैं। इन चार रूट पर दूसरे रूट की गाड़ियां भेजीं इसलिए देरी हो गई। कुछ काॅलोनियों में बल्क कचरा कलेक्शन के शुल्क को लेकर विवाद है। लेकिन हम भी नियमों से बंधे हुए हैं। - दिनेश पाल, एएचओ जोन-13

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें