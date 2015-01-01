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  • Roads Dug Up, If Not Fixed Now Fine On Contractor; Formality In The Name Of Restoration In Many Places

अधूरा छोड़ा काम:खोदकर छोड़ीं सड़कें, अब ठीक नहीं की तो कॉन्ट्रेक्टर पर जुर्माना; कई जगह रेस्टोरेशन के नाम पर औपचारिकता

भोपाल42 मिनट पहले
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राजधानी में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर निर्माण व अन्य कार्यों के चलते सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन लंबे समय बाद भी इन्हें ठीक नहीं किया गया। इस वजह से लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। रेस्टोरेशन कार्य समय नहीं किया जा रहा है। अब ऐसा करने पर संबंधित कॉन्ट्रेक्टर पर जुर्माना लगाया जाएगा।

शहर में मुख्य रूप से कोलार रोड, शाहपुरा, लिंक रोड नंबर तीन सहित कई अन्य क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने सहित अन्य काम चल रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि सड़क किनारे ही मिट्‌टी के ढेर लगाकर विभिन्न स्थानों को आधा-अधूरा भरकर ही छोड़ दिया है।

तीन महीने से परेशानी... शाहपुरा रोड- शाहपुरा सी-सेक्टर में बंसल अस्पताल के सामने लंबे समय से काम चल रहा है। यहां काम कर रही टाटा कपंनी पर भोपाल कमिश्नर कवींद्र कियावत ने दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यहां करीब 400 मीटर तक सड़क खुदी हुई है। बीच-बीच में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ऑफिस टाइम पर जाम लग जाता है। 3 महीने से से लोग परेशान हो रहे हैं।

मिट्‌टी से भरे गड्‌ढे
कोलार की कई कॉलोनियों में 3 महीने पहले सीवेज लाइन डाली गई है। सड़क खोदने के बाद यूं ही मिट्‌टी से भर दिया गया। समतल नहीं किया। यही हाल लिंक रोड नंबर 3 पर कोलार कॉलोनी तिराहे, पत्रकार कॉलोनी के भी हैं।

कार्रवाई की जाएगी
कई स्थानों पर रेस्टोरेशन कार्य में देरी हो रही है। निरीक्षण भी किया था, आगे भी करेंगे। अगर रेस्टोरेशन की गुणवत्ता ठीक नहीं रहेगी तो संबंधित कॉन्ट्रेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी।
- कवींद्र कियावत, कमिश्नर

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