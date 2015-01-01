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  • Robbery In Clinics; Police Looted; Then Two Thieves Put Back Laptops; Accused And His Partner Arrested

क्लीनिक का ताला तोड़कर लैपटॉप चुराया:पुलिस पीछे पड़ी तो दो लैपटॉप वापस रख गया चोर; आरोपी और उसका साथी गिरफ्तार

भोपाल35 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

जेल से छूटकर आए चोर अफजल अली ने ही पांच दिन पहले डॉ. करण सोनी के क्लीनिक का ताला तोड़कर लैपटॉप, टीवी और 12 हजार रुपए चुराए थे। यहां लगे कैमरे में उसका हुलिया कैद हो गया। वह कोहेफिजा थाने का निगरानी बदमाश है, इसलिए पुलिस को उसे पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पुलिस ने ठिकाने पर दबिश दी, जब वह नहीं मिला तो उसके दोस्तों की पड़ताल शुरू कर दी। ये भनक अफजल को लगी तो वह चोरी किए गए दो लैपटॉप करण की क्लीनिक के बाहर रख आया। इस बार पुलिस को उसकी और साफ तस्वीर मिल गई। इसके बाद पुलिस ने अफजल को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया।

कैमरे में हुआ था कैद 30 अक्टूबर की रात चोरी की ये वारदात विवेकानंद नगर, निशातपुरा में रहने वाले डॉ. करण सोनी के क्लीनिक पर हुई थी। क्लीनिक का ताला तोड़कर एक टीवी, तीन लैपटॉप, पांच नग थेरा बैंड और दराज में रखे 12 हजार रुपए चोरी किए गए थे। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका हुलिया कैद हो गया था।

अगस्त में जेल से छूटा और कर दी तीन वारदात
अफजल अगस्त 2020 में ही जेल से छूटा है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने साथी दीपक मेहरा के साथ मिलकर वारदात अंजाम देना कबूल कर लिया। दो महीने में आरोपियों ने चोरी की तीन वारदात कर दी थीं।

जेल में हुई थी अफजल और दीपक की दोस्ती
दीपक और अफजल की दोस्ती जेल में हुई थी। जेल से छूटते ही दोनों ने मिलकर वारदातें शुरू कर दीं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सामान जब्त कर लिया है। चोरी की गई रकम से उसने वॉशिंग मशीन, फ्रिज भी खरीद लिया था।

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