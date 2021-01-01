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रेलवे जीएम ने देखा री-डेवलपमेंट का काम:कहा- अप्रैल में पीएम से कराएंगे हबीबगंज स्टेशन की शुरुआत

भोपाल3 घंटे पहले
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पश्चिम-मध्य रेलवे के जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हबीबगंज रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट के बाद शुरुआत करवाई जाएगी। काम पूरा होते ही पीएम को आमंत्रण भेजा जाएगा।

वे ऑनलाइन शुरुआत करेंगे या हबीबगंज आकर, यह पीएमओ तय करेगा। सिंह ने 31 मार्च तक स्टेशन का काम पूरा होने की उम्मीद जताते हुए देरी होने की बात भी स्वीकारी। इसके लिए उन्होंने कोरोना सहित अनुमतियां समय से न मिलना भी कारण बताया।

जीएम ने हबीबगंज स्थित कैरिज एवं वैगन वाशिंग डिपो पहुंचकर नई बिल्डिंग एवं बायो लैब का उद्घाटन किया। जीएम ने हबीबगंज ट्रैक मशीन डिपो पहुंचकर मशीन की कार्यप्रणाली देखी। आखिर में उन्होंने बरखेड़ा से बुदनी (घाट सेक्शन) के मध्य निर्माणाधीन 26.5 किलोमीटर की तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण किया। डीआरएम उदय बोरवणकर भी मौजूद थे।

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