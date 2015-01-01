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  • Samples Are Not Being Taken In Fever Clinics; Impact Of Strike To Protest The Removal Of Dentists

काेराेना:फीवर क्लीनिक में नहीं लिए जा रहे हैं सैंपल; दंत चिकित्सकों को हटाने के विरोध में हुई हड़ताल का असर

भोपाल3 घंटे पहले
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काेराेना के संदिग्ध मरीजों की जांच कराने के लिए शहर में बनाए गए 29 फीवर क्लीनिक में से अधिकांश पर दो दिन से सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसे में मरीजों को जांच कराने के लिए भटक रहे हैं। सैंपल नहीं होने की वजह फीवर क्लीनिक में पदस्थ दंत चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त करना है। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने चार दिन पहले कुछ दंत चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त कर दीं। इनके स्थान पर आयुष डॉक्टरों को पदस्थ किया है।

जब इस संबंध में दंत चिकित्सकों को पता चला तो फीवर क्लीनिक पर पदस्थ दूसरे दंत चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। ऐसे में शहर की फीवर क्लीनिक जहां दंत चिकित्सक पदस्थ से वहां कोरोना की जांच नहीं हो रही है। डेंटिस्ट जितेंद्र जाट ने बताया कि 13 मई से लगातार कोरोना संक्रमण के बीच काम कर रहे थे। शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर सैंपल लेते थे। जब सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ था, उस वक्त भी नहीं डरे और काम करते रहे। इसके बाद 16 जून से फीवर क्लीनिक को स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई। अब जब सब ठीक चल रहा है तो हमें अचानक से हटाने के आदेश दिए गए हैं।

मौखिक आदेश से घटा दिया टाइम: स्वास्थ्य विभाग ने फीवर क्लीनिक का समय समय घटा दिया है। पहले क्लीनिक सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलती थी। जिसे अब सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके मौखिक आदेश संबंधितों को दिए हैं।

फीवर क्लीनिक में डॉक्टर तैनात है, सैंपलिंग की जा रही है। अगर कहीं दिक्कत हुई है तो उसे दिखवा लेंगे, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा।
डॉ. प्रभाकर तिवारी, सीएमएचओ

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