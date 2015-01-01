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स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश:प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 नवंबर तक नहीं खुलेंगे

भोपाल3 घंटे पहले
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  • निजी स्कूलों की मांग: 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह नियमित करें

प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रखने की पाबंदी 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक बरकरार रहेगी। वहीं ऑनलाइन कक्षाएं ली जा सकेंगी। इसके अलावा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं भी अभी नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकेंगे।

इनके लिए पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार उनके लिए सिर्फ मार्गदर्शन सत्र ही लग सकेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। निजी स्कूल प्रदेश सरकार के इस आदेश को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और लगातार बढ़ रही पाबंदी को प्रदेश के छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल के उपाध्यक्ष विनीराज मोदी का कहना है कि इसमें उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाण, आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों के स्कूलों में रेगुलर कक्षाएं लगनी हैं। वहीं जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति मप्र से खराब है उनमें नियमित रूप से स्कूलों में कक्षाएं लगने लगी हैं। इसलिए अब इस पाबंदी तत्काल हटाकर नियमित रूप से स्कूलों में कक्षाएं लगाने की मंजूरी दी जानी चाहिए। इसलिए एसोसिएशन दीपावली बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराकर कक्षाएं नियमित रूप से संचालित करने की मांग करेंगे। स्कूलों की कहना है कि कक्षा 5 से 8वीं तक के छात्रों के लिए मार्गदशन सत्र आयोजित करने और कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं स्कूलों में पहले की तरह नियमित रूप से संचालित करने की मांग रखी जाएगी।

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