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9 फोटो में देखें सीएम ने क्या खरीदा:धनतेरस पर पत्नी साधना सिंह के साथ न्यू मार्केट पहुंचे मुख्यमंत्री; चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदे

भोपाल43 मिनट पहले
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सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने न्यू मार्केट धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार देर शाम धनतेरस पर्व पर खरीदारी करने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ न्यू मार्केट पहुंचे। यहां सीएम शिवराज ने परंपरा अनुसार चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदे। इस दौरान उन्होंने न्यू मार्केट के मशहूर पान का स्वाद भी चखा। इसके बाद सीएम ने मुख्यमंत्री निवास पर पत्नी के साथ विधि विधान के साथ धनतेरस पर्व की पूजा-अर्चना की। साथ ही, उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को धनतेरस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के विकास और खुशहाली की कामना की।

शिवराज ने लिखा- धनतेरस पर कुछ खरीदने की परंपरा है। मैंने भी आज शगुन स्वरूप चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदा है। हम सबको अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए।
शिवराज ने लिखा- धनतेरस पर कुछ खरीदने की परंपरा है। मैंने भी आज शगुन स्वरूप चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदा है। हम सबको अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'धनतेरस के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। सबके जीवन में सुख-समृद्धि, ऋद्धि-सिद्धि आए, यही प्रार्थना है। धनतेरस पर कुछ खरीदने की परंपरा है। मैंने भी आज शगुन स्वरूप चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदा है। हम सबको अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए।'

पत्नी के साथ सीएम हाउस में धनतेरस पर पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
पत्नी के साथ सीएम हाउस में धनतेरस पर पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
न्यू मार्केट में जिस शॉप पर पहुंचे, वहां एक बच्ची को भी दुलारते दिखे सीएम शिवराज।
न्यू मार्केट में जिस शॉप पर पहुंचे, वहां एक बच्ची को भी दुलारते दिखे सीएम शिवराज।
भोपाल में धनतेरस और दिवाली की खरीदी को लेकर बाजार में बंपर भीड़ हो रही है।
भोपाल में धनतेरस और दिवाली की खरीदी को लेकर बाजार में बंपर भीड़ हो रही है।
सीएम शिवराज भी धनतेरस का शगुन करने न्यू मार्केट पहुंचे थे।
सीएम शिवराज भी धनतेरस का शगुन करने न्यू मार्केट पहुंचे थे।
सीएम और उनकी पत्नी ने धनतेरस के पर विधि-विधान से निवास पर पूजा-अर्चना कर हर घर को धन-धान्य, सुख-समृद्धि से समृद्ध करने व सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।
सीएम और उनकी पत्नी ने धनतेरस के पर विधि-विधान से निवास पर पूजा-अर्चना कर हर घर को धन-धान्य, सुख-समृद्धि से समृद्ध करने व सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।
इस दौरान उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ न्यू मार्केट के मशहूर पान का स्वाद भी चखा।
इस दौरान उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ न्यू मार्केट के मशहूर पान का स्वाद भी चखा।
पत्नी के साथ रोशनपुरा चौराहे पर बर्तन खरीदते सीएम शिवराज सिंह चौहान।
पत्नी के साथ रोशनपुरा चौराहे पर बर्तन खरीदते सीएम शिवराज सिंह चौहान।
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