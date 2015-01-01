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अफसर भी होंगे 'फाइव स्टार':सीएम ने कहा- रेटिंग के बाद मैरिट के आधार पर होगी नियुक्ति, परफार्मेंस ही होगा आधार

भोपालएक घंटा पहले
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मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रालय में शुक्रवार को अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसके बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को मिठाई खिलाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी।
  • सीएम ने कहा- आत्मनिर्भर MP दस्तावेज नहीं, हमारा संकल्प है, इसे धरातल पर उतारना होगा
  • संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ शिवराज की वीडियो कांफ्रेंसिंग

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्योहार के ठीक एक दिन पहले प्रदेश भर के अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने अफसरों को साफ कर दिया कि आत्मनिर्भर MP महज दस्तावेज नहीं है, ये हमारा संकल्प है, इसे धरातल पर उतारा जाएगा। बिना एक क्षण गंवाए पूरी क्षमता से अपने आपको प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए समर्पित कर दिया है।

सीएम शिवराज ने कहा कि मैरिट के आधार पर अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। इसका आधार परफार्मेंस होगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ काम चाहता हूं। विभागीय अफसर ध्यान रखें और दायित्व निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी हैं, कोई कठिनाई आए तो बताएं, लेकिन हर काम वेल प्लांड करें। हर माह वीसी होगी, समीक्षा करेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे।

भारत सरकार की हर योजना मे मध्य प्रदेश को नंबर वन रहना होगा। इसके लिए डैश बोर्ड बनेगा। सीएमओ स्तर से रैंडम-ली जांच के लिए कमेटी होगी। सीएम शिवराज ने विदिशा की अच्छे काम के लिए तारीफ की।

बता दें कि सीएम शिवराज ने गुरुवार को मिंटो हाल में एमपी का रोडमैप 2023 जारी किया था। इसमें उन्होंने अलग-अलग बिंदुओं पर विकास का दस्तावेज पेश किया था। इसके अगले दिन शु़क्रवार को उन्होंने संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है।

सीएम शिवराज की बातें पांच प्वाइंट में

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद्य वस्तुओं में मिलावट को जड़ से खत्म करें। मिलावट करने वाले स्थानों पर कठोर कार्रवाई करें। मिलावट के विरुद्ध अभियान की रणनीति बनाएं।
  • दीपावली, छठ और भाईदूज के दौरान समुचित कानून और सुरक्षा व्यवस्था रखें। कोविड की गाइडलाइन के अनुसार सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करवाएं।
  • किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराएं। उन्हें परेशानी न हो। इस वर्ष खाद की आपूर्ति पिछले साल से डेढ़ गुना ज्यादा है। खाद की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।
  • प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए पर्याप्त उपार्जन केंद्र बनाए जाएं। धान खरीदी का काम समय पर पूरा करें। मिलर को खरीदी केंद्र से जोड़ा जाए। खरीदी के साथ मिलिंग का कार्य भी साथ-साथ पूरा कराएं।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रदेश के सभी पात्र किसानों का शत प्रतिशत सत्यापन पूरा करें। ग्राम में पटवारियों को भेजकर स्थानीय स्तर पर सत्यापन कराएं। कोई पात्र छूटना नहीं चाहिए।
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