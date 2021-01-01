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  • Shooting Of Yash Raj Films' Big Budget Film To Be Held In Maheshwar, Process To Get Government Permission Started

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मालवा-निमाड़ में बाॅलीवुड:महेश्वर, ओंकारेश्वर, मांडव और इंदौर में होगी यशराज फिल्मस के बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग, अनुमति लेने के लिए आवेदन

महेश्वरएक घंटा पहले
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महेश्वर किले की आकर्षक लोकेशन सभी को आकर्षित करती है। - Dainik Bhaskar
महेश्वर किले की आकर्षक लोकेशन सभी को आकर्षित करती है।
  • 6 फरवरी को ओंकारेश्वर, 7 फरवरी को इंदौर के बाद वापस 8 फरवरी को महेश्वर में शूटिंग होगी

नर्मदा के पावन तट पर बसे खरगोन जिले के महेश्वर में यशराज फिल्मस की बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग होगी। बैनर से जुड़े लोगों ने इसके लिए सरकारी अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू की है। 4, 5 और 8 फरवरी को शूटिंग होने की संभावना है। 3 फरवरी को मांडव में और 4 और 5 फरवरी को महेश्वर में शूटिंग हो सकती है। 6 फरवरी को ओंकारेश्वर, 7 फरवरी को इंदौर के बाद वापस 8 फरवरी को महेश्वर में शूटिंग होगी। शूटिंग को लेकर स्थानीय पुलिस थाने एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में अनुमति के लिए आवेदन भी दिया गया है।

यहां पहले भी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कलाकारों के साथ ही निर्माताओं को भी यह लोकेशन पसंद आ रही है। महेश्वर के फिल्म लोकेशन को लेकर यश राज फिल्मस के बैनर तले बड़े बजट की फिल्म को लेकर छानबीन पिछले दिनों हुई है। यशराज प्रोडक्शन यहां बंटी और बबली-2 व पृथ्वीराज फिल्मों के लिए पहले ही संभावनाएं तलाश चुका है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में यहां कौन सी फिल्म की शूटिंग होगी अभी प्रोडक्शन कंपनी द्वारा उजागर नहीं किया गया है, लेकिन यह तय है कि किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग के गाने का दृश्य यहां फिल्माया जाएगा। फिल्म का नाम अभी प्रोडक्शन कंपनी द्वारा नहीं बताया गया है। प्रोडक्शन कंपनी द्वारा 30 जनवरी से यहां कुछ होटल में बुकिंग भी की गई है।

फिल्म की शूटिंग में कौन कलाकार आएंगे, यह स्पष्ट नहीं है। महेश्वर में पहले अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, सन्नी देओल, बाबी देओल, सलमान खान, कंगना राणावत ,हेमा मालिनी, सोनाक्षी सिन्हा, अन्नू कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, आदित्य कपूर, वरुण धवन जैसे कई नामी कलाकार शूटिंग करने आ चुके हैं। महेश्वर में अशोका द ग्रेट, यमला पगला दीवाना, कलंक, तेवर, पैडमैन, मणिकर्णिका, जीनियस, दबंग जैसी बड़ी फिल्म बन चुकी हैं।
रिपोर्ट- विशाल गीते, महेश्वर

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