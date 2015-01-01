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त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत:श्रीधाम, विंध्याचल स्पेशल एक्सप्रेस कल से होगी शुरू

भोपाल2 दिन पहले
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रेलवे प्रशासन ने त्योहारी सीजन में श्रीधाम और विंध्याचल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें 20 नवंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। 02174 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 20 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन जबलपुर स्टेशन से शाम 5:30 बजे रवाना होकर रात में 11:17 बजे हबीबगंज और रात 11:42 बजे भोपाल आएगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 11:35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसी प्रकार 02173 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर स्पेशल 21 नवंबर से एक दिसंबर प्रतिदिन चलेगी।

यह गाड़ी हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन से दोपहर में 2:15 बजे रवाना होगी और देर रात 1:05 बजे भोपाल आएगी। वहां से रवाना होकर यह ट्रेन अगले दिन सुबह 7:15 बजे जबलपुर पहुंचेगी। 01271 इटारसी- भोपाल फेस्टीवल स्पेशल 20 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन इटारसी स्टेशन से शाम 4:20 बजे रवाना होकर जबलपुर-कटनी मुड़वारा-दमोह-सागर के रास्ते अगले दिन सुबह 9:30 बजे भोपाल स्टेशन पहुंचेगी।

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