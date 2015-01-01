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वन विहार:सिंह शिवा की हालत गंभीर, खाना भी छोड़ा; जयपुर के जम्बो सर्कस से रेस्क्यू किया था

भोपालएक घंटा पहले
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मौसम बदलने और तापमान गिरने का असर अब वन विहार के वन्य प्राणियों पर भी पड़ने लगा है। वन विहार नेशनल पार्क में 21 वर्षीय सिंह शिवा की हालत गंभीर है। उसने दो दिन से खाना बंद कर दिया है। वहीं, वह पिछले पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसका इलाज एसओएस की डाॅक्टर पूजा आचार्य कर रही हैं।

हार के डिप्टी डायरेक्टर एके जैन ने बताया कि सिंह को जयपुर के जम्बो सर्कस से 18 मई 2006 रेस्क्यू किया था। उस समय उसकी उम्र सात वर्ष थी। वर्तमान मेें शिवा की उम्र 21 वर्ष है। यह वन विहार का सबसे बुजुर्ग सिंह है। इसके साथ 13 सिंह जयपुर से रेस्क्यू करके वन विहार लाए गए थे, जिसमें सभी सिंहों की मौत हो चुकी है। सिर्फ शिवा ही जीवित है। जैन ने बताया कि सिंह को एंटीबायोटिक दवाएं आईवी फ्लूड के माध्यम से दी जा रही है। वन्य प्राणी चिकित्सक अतुल गुप्ता वर्तमान में अवकाश पर हैं, इसलिए पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ डाॅक्टरों से सलाह ली जा रही है।

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