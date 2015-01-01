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भोपाल को दो जोड़ी ट्रेन मिलीं:चेन्नई, नई दिल्ली, कन्याकुमारी और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेंगी; भोपाल होकर जाएंगी

भोपाल17 मिनट पहले
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विश्व बाल दिवस पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास, साक्षरता एवं उनके अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए नीली रोशनी से भोपाल रेलवे स्टेशन को सजाया गया।
  • रिर्जवेशन कंफर्म होने पर ही ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे

भोपाल से चेन्नई, नई दिल्ली, कन्याकुमारी और हजरत निजामुद्दीन जाने वाले यात्रियों को लिए खुशखबरी है। रेलवे ने दोनों तरफ के लिए दो जोड़ी ट्रेन चल रही हैं। इन स्पेशल ट्रेन का स्टाप पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के भोपाल और इटारसी स्टेशन पर दिया गया है। यह 24 नवंबर से शुरू होकर अगले आदेश तक चलाई जाएंगी। यह ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित हैं। टिकट कंफर्म होने पर ही यात्रा करने मिलेगी।

1.

गाड़ी संख्या : 02621

ट्रेन : एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-नई दिल्ली सुपरफास्ट (प्रतिदिन)

दिन : 24 नवंबर से

प्रारंभिक स्टेशन : एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से रात 10.30 बजे से

भोपाल मंडल में हाल्ट : अगले दिन शाम 6.30 बजे इटारसी और रात 8.10 बजे भोपाल में

2.

गाड़ी संख्या : 02622

ट्रेन : नई दिल्ली-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट (प्रतिदिन)

दिन : 26 नवंबर से

प्रारंभिक स्टेशन : नई दिल्ली स्टेशन रात 9.05 बजे से

भोपाल मंडल में हाल्ट : अगले दिन सुबह 6.50 बजे भोपाल और सुबह 8.35 बजे इटारसी में

इन स्टेशनों पर रुकेगी : विजयवाड़ा, वारंगल, बल्लारशाह, नागपुर, इटारसी, भोपाल, झांसी, ग्वालियर एवं आगरा कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।

3.

गाड़ी संख्या : 06011

ट्रेन : कन्याकुमारी-हजरत निजामुद्दीन (सप्ताह में दो दिन) स्पेशल एक्सप्रेस

दिन : 25 नवंबर से प्रति बुधवार एवं शुक्रवार को

प्रारंभिक स्टेशन : कन्याकुमारी स्टेशन से शाम 7.05 बजे से

भोपाल मंडल में हाल्ट : तीसरे दिन सुबह 6.35 बजे इटारसी और सुबह 8.15 बजे भोपाल में

4.

गाड़ी संख्या : 06012

ट्रेन : हज़रत निजामुद्दीन-कन्याकुमारी (सप्ताह में दो दिन) स्पेशल एक्सप्रेस

दिन : 28 नवंबर से प्रति शनिवार एवं सोमवार को

प्रारंभिक स्टेशन : हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सुबह 5.20 बजे से

भोपाल मंडल में हाल्ट : दोपहर 3.55 बजे भोपाल और शाम 5.55 बजे इटारसी में

इन स्टेशनों पर रुकेगी : नागरकोइल, तिरुनेलवेली, सातुर, विरुधुनगर, मदुरई , डिंगल, तिरुचिरापल्ली, वृधाचल्लम, विलुपुरम, चेंगलपट्टू, ताम्बरम, चेन्नई एग्मोर, विजयवाड़ा, बल्लारशाह, नागपुर, बैतूल, इटारसी, भोपाल, झांसी एवं आगरा कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।

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