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फीचर आर्टिकल:साल की शुरुआत करें अपने नए और आलीशान घर के साथ

24 मिनट पहले
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अपना घर खरीदने का सपना कौन नहीं देखता? हर किसी कि चाहत होती है कि उसका अपना एक घर हो। ऐसे में किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं वो अच्छी है या नहीं? उसमें सारी सुविधाएँ हैं या नहीं?

अगर आप भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो अमलतास इंडिया लिमिटेड एक बेहतरीन विकल्प हैं । अमलतास इंडिया लिमिटेड भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कई दशकों से ऊँचे पायदान पर स्थापित है. जहाँ तक भोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट की बात करें तो अमलतास को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, ये ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के टॉप 3 रियल एस्टेट कंपनियों में अमलतास का नाम भी शुमार है।

अमलतास ग्रुप भोपाल शहर में पिछले 29 सालों में लग भग अपने 30 प्रोजेक्ट पूर्ण कर चुके है। ये ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट के साथ -साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नए मानक स्थापित करते हुए, परिष्कृत डिज़ाइन और प्रथम श्रेणी की सुविधाओं द्वारा प्रतिष्ठित बेहतर गुणवत्ता वाले गुणों के विकास के लिए अपने समर्पण के लिए एक शानदार प्रतिष्ठा अर्जित की है| अमलतास इंडिया लिमिटेड , झीलों के शहर यानी सिटी ऑफ़ लेक्स भोपाल के कई प्रीमियम लोकेशन पर 2 और 3 बीएचके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, डुप्लेक्स, प्लॉट्स के साथ -साथ कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट्स भी स्थापित कर चुका है| साथ ही अन्य नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है|

अमलतास ग्रुप भोपाल के प्रमुख क्षेत्रों में अपने अन्य नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसमे करोंद रोड पर पीपल्स मॉल के पास स्तिथ अमलतास वेस्टमिंस्टर, कटारा हिल्स पर स्तिथ अमलतास अम्ब्रीन होम्स, दी प्रॉस्पेरा, गोल्ड विले, प्रेम केसर ग्रीन वैली , और कोलर रोड पर स्तिथ अमलतास ओएसिस जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल है ।

अमलतास ग्रुप अपने ग्राहकों को केवल सपनों का घर ही नहीं देता, साथ में उनकी मुख्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता हैं जैसे-

इको फ्रेंडली पर्यावरण

हाईटेक सिक्यूरिटी सिस्टम

बेहतर फर्निश्ड और एयर कंडीशन लॉबी

पोडियम पार्किंग

स्पेशल्ली डेकोर आउटसिट

पॉवर बैकअप से लैस लिफ्ट

क्लब हाउस और कल्चर सेंटर

रबर अक्यूप्रेशर वाला जॉगिंग पार्क

पूरे कैंपस में वाई फाई

जैसे और भी अन्य अमेनिटीस का भी उपलब्ध करवाता है|

प्रॉपर्टी की ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें या संपर्क करे: 9644666604, 9644666605

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