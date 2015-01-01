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विरोध:रेत कारोबारियों की हड़ताल शुरू, डंपरों के पहिए थमे, सप्लाई रोकी

भोपालएक घंटा पहले
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रेत की ओवरलोडिंग पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में भोपाल सेंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने गुरुवार रात 12 बजे से हड़ताल पर जाने की बात कही थी, लेकिन डंपर संचालकों ने सुबह से ही रेत की सप्लाई रोक दी। शहर के विभिन्न इलाकों में रेत के डंपर सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए।

रेत कारोबारियों ने डंपरों की जांच की स्पष्ट नीति बनाने के लिए एक एजेंसी तय करने की बात कही है। एसोसिएशन के सचिव विश्व बंधु रावत का आरोप है कि खदान से ज्यादा रेत भरी जा रही है, जबकि चोरी की कार्रवाई मालिकों पर हो रही है।

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