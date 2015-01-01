पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Students Could Not Get Seats Even After Merit In Name; Students Submitted Applications On The First Day From 10 Am To 1 Pm

उच्च शिक्षा विभाग:मेरिट में नाम आने के बाद भी छात्र छात्राओं को नहीं मिल सकी सीट; पहले दिन सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जमा किए विद्यार्थियों ने आवेदन

भोपालएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • कॉलेजों में गुरुवार से ऑफलाइन सीएलसी की प्रक्रिया शुरू
  • मनपसंद दाखिले के लिए कई कॉलेजों में भरा था फाॅर्म

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में गुरुवार से ऑफलाइन कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) की प्रक्रिया शुरू हुई। यह प्रक्रिया 10 नंवबर तक चलेगी। पहले दिन छात्र-छात्राएं अपने मनपसंद कॉलेजों में सुबह 10.30 बसे पहुंचे और दोपहर 1 बजे तक ऑफलाइन आवेदन जमा किए। अपने मनपंसद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं इसलिए उन्होंने दौड़ भागकर अन्य विकल्प के तौर पर एक से ज्यादा कॉलेजों में भी जाकर आवेदन कर दिया। इन छात्रों का उन सभी कॉलेजों की सीट अलाॅटमेंट लिस्ट में नाम आ गया, जहां उन्होंने आवेदन किया। इसके बाद भी उसे अपने पंसदीदा कॉलेज में एडमिशन मिलने का अवसर नहीं मिल सका।

दस्तावेज सत्यापन की तारीख बढ़कर 9 नवंबर
दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार मेरिट के आधार पर सीट अलाॅटमेंट लिस्ट (प्रवेश) सूची 3 बजे चस्पा करनी थी और कॉलेज प्रबंधन को ईप्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए सीट अलॉट करनी थी, ताकि वह उसी रात 12 बजे तक जमा कर सके, लेकिन छात्र का दो या दो से अधिक कॉलेजों में नाम आने के कारण उनमें से किसी एक ने पहले उसका नाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सीट अलाॅट कर दी। इसके कारण अन्य कॉलेज उसे सीट अलॉट नहीं कर सके।

कॉलेजों द्वारा इस मामले में विभाग को जानकारी दी गई। इसके कारण छात्र का नुकसान होना है। उधर, प्रदेशभर में गुरुवार को 10,988 और स्नातकोत्तर में 4,102 एडमिशन हुए हैं। जिन छात्रों को एडमिशन नहीं मिला है उन्हें शुक्रवार को दोबारा वही प्रक्रिया करनी होगी, जो उनके द्वारा गुरुवार की गई। उधर, कई छात्र 4 नवंबर तक दस्तावेज सत्यापन नहीं करा सके। इसलिए इसकी तारीख बढ़ाकर 9 नवंबर तय कर दी है।

जिन्हें प्रवेश नहीं मिला, उन्हें दोबारा रिपोर्टिंग कर आवेदन करना होगा
तकनीकी समस्या सामने आई है। इसे दूर किया जा रहा है। अधिकतर यह शिकायत उन्हीं स्थानों पर है जहां छात्र-छात्राओं के पास आप्शन अधिक है। िजनको एडमिशन नहीं मिला, उन्हें काॅलेज में जाकर दोबारा रिपोर्टिंग कर आवेदन जमा करना होगा।
-डॉ.धीरेंद्र शुक्ल, ओएसडी, उच्च शिक्षा विभाग

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें