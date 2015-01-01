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मैनिट:फीस नहीं देने वाले छात्र परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल

भोपालएक घंटा पहले
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मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के ऐसे छात्र जिन्होंने ऑड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन और फुल रजिस्ट्रेशन की फीस जमा नहीं की है, वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में मैनिट प्रबंधन ने सूचना जारी कर दी है। प्रबंधन का कहना है कि सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन और फुल रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करने के लिए 18 मई को नोटिस जारी किया गया था जिसमें तय समय पर फीस जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

इसके बाद भी छात्रों द्वारा फीस जमा नहीं की गई। इधर, छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। छात्रों के मुताबिक कोरेाना के चलते अधिकांश छात्र अपने-अपने घर चले गए थे। इस वजह से बहुत से छात्र फीस जमा नहीं कर सके थे। उनका कहना है कि प्रबंधन को फीस जमा करने की तारीख बढ़ाना चाहिए और छात्रों को परीक्षाओं में शामिल करने का मौका देना चाहिए। छात्रों ने कहा कि व्यवहारिक समस्या के चलते इस बार ऐसी स्थिति बनी है।

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