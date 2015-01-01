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उच्च शिक्षा:कल तक जमा नहीं की टीसी तो एडमिशन निरस्त

भोपालएक घंटा पहले
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बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसके बाद भी स्नातकोत्तर में एडमिशन लेने वाले छात्र-छात्राओं की परेशानी खत्म नहीं हुई है। दरअसल, उन्हें 19 दिसंबर तक टीसी और माइग्रेशन जमा करना है। इसके बाद ही एडमिशन पुख्ता हो सकेगा।

सत्र 2020-21 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर में स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आने के कारण प्रोविजनल एडमिशन दिए हैं। लेकिन अब कई कॉलेजों से टीसी नहीं मिल रही है। इसके कारण छात्र परेशान हो रहे हैं।

कॉलेज उनसे मूल अंक सूची मांग रहे हैं। जबकि छात्रों को विश्वविद्यालय से मूल अंक सूची जारी नहीं हो सकी है। छात्रों का उन्हें इंटरनेट की अंकसूची के आधार पर टीसी दी जानी चाहिए। यदि वे 19 दिसंबर तक दस्तावेज जमा नहीं कर सके तो उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार उनका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा।

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