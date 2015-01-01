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जेपी अस्पताल में लापरवाही की होगी जांच:कोरोना संक्रमितों को परिजन द्वारा खाना और दवा देने का मामला

भोपाल41 मिनट पहले
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जेपी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के वार्ड में हो रही लापरवाही की जांच की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. राकेश श्रीवास्तव ने शनिवार को जांच के आदेश दिए। गौरतलब है कि शनिवार को दैनिक भास्कर ने समाचार प्रकाशित किया था कि जेपी अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजन ही उन्हें खाना खिलाकर दवा देते हैं।

अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी परिजन बिना किसी रोकटोक के आते-जाते हैं। कोरोना वार्ड में मरीज के परिजन बिना पीपीई किट पहने जाते हैं। ऐसे में उनके संपर्क में आने वालों को भी संक्रमण का खतरा रहता है। नियमानुसार कोरोना वार्ड में कोई भी बिना पीपीई किट पहने प्रवेश नहीं कर सकता। लगातार हो रही लापरवाही का खुलासा होने के बाद सिविल सर्जन डॉ. श्रीवास्तव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि प्रबंधन ने इतनी बड़ी लापरवाही को अनदेखा कैसे किया।

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