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बायो सीएनजी प्लांट:कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए निगम ने ठुकराया यूनीडो का 10 करोड़ का अनुदान

भोपाल19 मिनट पहले
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  • चार साल से अनुदान के लिए यूनीडो के चक्कर काट रहा था नगर निगम
  • हर बात पर बजट का रोना रोने वाले नगर निगम के रवैये पर उठे सवाल

(मनोज जोशी) चार साल से नगर निगम 10 करोड़ के जिस अनुदान के लिए यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (यूनीडो) के चक्कर काट रहा था जब वह मंजूर हो गया तो निगम ने उसे लेने से इनकार कर दिया। यह अनुदान ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए दिया जा रहा था। यूनीडो ने आदमपुर छावनी में कचरे से 200 टन प्रतिदिन बायो सीएनजी उत्पादन के प्रोजेक्ट के लिए यह अनुदान स्वीकृत किया।

लेकिन निगम ने प्री बिड मीटिंग में कुछ कंपनियों द्वारा आशंका जताने पर कि यूनीडो अपनी शर्तें लाद सकता है निगम ने सब्सिडी लेने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि बजट का बहाना बनाकर नगर निगम शहर में विकास कार्य नहीं करवा पा रहा है। कई काम अभी भी अटके हैं। वहीं जब आदमपुर छावनी में कचरे से बायो सीएनजी उत्पादन के प्रोजेक्ट के लिए यूनीडो ने 10 करोड़ का अनुदान मंजूर किया तो कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से निगम ने इस राशि को लेने से ही इनकार कर दिया।

हकीकत... टेक्नोलॉजी की शर्त हटाने को कहा
हकीकत यह है कि यूनीडो ने नगर निगम के टेंडर में टेक्नोलाॅजी की शर्त हटाने को कहा था। यूनीडो की आपत्ति के बाद टेक्नोलाॅजी का इंडिकेटिव (सूचक) के रूप में जिक्र किया गया है। बायो सीएनजी और रिन्युएबल इनर्जी क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि यूनीडो किसी एक देश की संस्था नहीं है, इसलिए किसी तरह की व्यावसायिक शर्त नहीं रखी जाती।

भानपुर खंती के प्रोजेक्ट को कर दिया था नामंजूर
निगम ने पहले भानपुर खंती के कचरे के निष्पादन का प्रोजेक्ट अनुदान के लिए यूनीडो भेजा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में निकलने वाली मीथेन गैस को वातावरण में छोड़े जाने से यूनीडो ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद आदमपुर छावनी में कचरे से बायो सीएनजी उत्पादन का प्रोजेक्ट भेजा गया। यूनीडो ने इसे मंजूर भी कर दिया था। लेकिन नगर निगम ने निवेशकों से चर्चा के बाद इसे लेने से इनकार कर दिया।

5 शहरों में था भोपाल
यूनीडो ने देश के पांच शहरों भोपाल, जयपुर, मैसूर, गुंटूर और विजयवाड़ा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना था। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय से हुए इस चयन में यूनीडो ने कहा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करने के प्रोजेक्ट के लिए वह अनुदान देगा।

दो ग्रुप में बंट गए थे इंवेस्टर्स
नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी के साथ हुई प्रोजेक्ट की प्री बिड मीटिंग में इंवेस्टर्स दो ग्रुप में बंट गए थे। कुछ सब्सिडी के पक्ष में थे तो कुछ इसके खिलाफ।

निवेशकों की मांग पर लिया निर्णय
पहली नजर में यह बात ठीक लगती है कि सब्सिडी लेना फायदेमंद होता। प्री बिड मीटिंग में कुछ निवेशकों ने कहा कि यूनीडो शर्तें भी रखेगा। कई बार निवेशकों के लिए शर्तों का पालन मुश्किल होता है। इसलिए हमने बिना सब्सिडी के प्लांट लगाने का निर्णय लिया।
वीएस चौधरी कोलसानी, कमिश्नर, नगर निगम

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