पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • The Crooks Wearing PPE Kits, Five Shutters Of Two Shops Were Not Broken, And The Third Broke The Lock

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तीन गैंग, तीन वारदात:पीपीई किट पहनकर आए बदमाश, दो दुकानों के पांच शटर नहीं टूटे तो तीसरी का तोड़ दिया ताला

भोपाल42 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
थाना-रातीबड़ : रात 2.45 बजे
  • गुंडे-बदमाशों के खिलाफ जारी अभियान के बीच बदमाशों ने बुधवार-गुरुवार की रात जमकर उत्पात मचाया। हबीबगंज, रातीबड़ और शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्रों में तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। तीन गैंग सीसीटीवी में कैद हुई हैं।

गुंडे-बदमाशों के खिलाफ जारी अभियान के बीच बदमाशों ने बुधवार-गुरुवार की रात जमकर उत्पात मचाया। हबीबगंज, रातीबड़ और शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्रों में तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। तीन गैंग सीसीटीवी में कैद हुई हैं।

1.मालिक ने रात में ही मोबाइल पर फुटेज देखे, दुकान पहुंचे तो भाग गए बदमाश
रातीबड़ थाना क्षेत्र स्थित बरखेड़ीकलां में हरीश इलेक्ट्रिकल्स, आरके ज्वेलर्स, जेके स्टील व फर्नीचर दुकान पर पहली वारदात हुई। बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात 6 बदमाशों ने इलेक्ट्रिकल्स दुकान का ताला तोड़ दिया और कैश काउंटर में रखी रकम ले गए। इसके बाद ज्वेलर्स और फर्नीचर दुकान के 5 शटर तोड़ने में वे नाकामयाब रहे। उनकी ये करतूत दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक आनंद ने बताया कि इनमें से 2 बदमाश पीपीई किट पहने थे। दुकान मालिक ने रात में ही अपने मोबाइल पर ये फुटेज देखे और अन्य व्यापारियों के साथ दुकान पर पहुंच गए। उन्हें देख बदमाश भाग निकले।

2. चार इमली में सीपीए के छोटे बगीचे से चंदन का पेड़ काट कर ले गए 3 चोर

दूसरी वारदात राजधानी के अति सुरक्षित जोन माने जाने वाले चार इमली में हुई। यहां एक वरिष्ठ आईपीएस के घर के सामने से 3 बदमाशों ने चंदन का पेड़ चोरी कर लिया। चोरी का पता गुरुवार सुबह चला। ये पेड़ चार इमली में वरिष्ठ अफसरों के बंगले के पास सीपीए के छोटे बगीचे में लगा था।

हबीबगंज पुलिस को यहां से एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें तीन बदमाश पेड़ चोरी कर कंधे पर ले जाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया। सात दिन के भीतर इस गिरोह ने कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी व एक अन्य अफसर के बंगले पर भी वारदात की है।

3. दो मिनट दुकान सूनी छोड़ी तो महिला गैंग ने डेढ़ किलो चांदी की पायलें कर दी गायब

तीसरी वारदात रेजीमेंट रोड पर राधिका ज्वेलर्स पर हुई। दुकानदार ने दो मिनट के लिए दुकान सूनी छोड़ी तो 5 सदस्यीय महिला गैंग ने डेढ़ किलो वजनी चांदी की पायलें चोरी कर लीं। शाहजहांनाबाद पुलिस के मुताबिक अशोका गार्डन निवासी दिनेश सोनी गुरुवार दोपहर दुकान को सूना छोड़कर बाथरूम के लिए गए थे।

जब वे वापस लौटे तो दो महिलाएं पायल खरीदने आईं। जब दिनेश ने काउंटर में रखा डिब्बा निकाला तो उसमें 10-12 पायल थीं। उन्हें संदेह हुआ तो सीसीटीवी फुटेज देखे। इसमें 5 महिलाएं बुरखा पहने दिखीं। 3 बाहर निगरानी कर रही थीं, जबकि दो दुकान के अंदर थीं। इन दो महिलाओं ने ही डिब्बे से पायलें चोरी की थीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें