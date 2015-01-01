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  • The Culvert Broke For The Drainage Of Rain Water, Construction Was Not Done Even After 3 Months

अनदेखी:बारिश के पानी की निकासी के लिए तोड़ी पुलिया, 3 महीने बाद भी नहीं हुआ निर्माण

भोपालएक घंटा पहले
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  • राजहर्ष कॉलोनी के रहवासी एक किमी ज्यादा ज्यादा घूमकर जा रहे घर

कोलार के वार्ड 83 स्थित राजहर्ष कॉलोनी में ब्राइट पैरागन स्कूल के पीछे की ओर बारिश के दौरान तोड़ी गई पुलिया का निर्माण तीन महीने बीतने के बाद भी नहीं किया गया है। ऐसे में वाहन चालकों को करीब एक किलो मीटर का चक्कर लगाकर आना-जाना करना पड़ रहा है। यहां नगर निगम के जिम्मेदारों की लापरवाही का आलम यह है कि जिम्मेदारों ने नाले का पानी निकालने के लिए यहां पाइप डालकर छोड़ दिया है। अब लोग इसकी पाइप के ऊपर से आना-जाना कर रहे हैं ऐसे में यहां हादसे की आशंका भी बनी रहती है।

दरअसल, बरसात के दिनों में नाला उफान पर आया तो यहां घरों में पानी भरने की स्थिति बन गई थी। ऐसे में नगर निगम के अमले ने यहां पुलिया को तोड़कर पानी की निकासी की व्यवस्था की थी। इससे लोगों को बारिश का पानी जमा होने की समस्या से राहत मिल गई थी। लेकिन, तीन महीने बीतने के बाद भी जिम्मेदारों ने पुलिया का निर्माण नहीं किया है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिया का निर्माण होगा ताकि लोगों को मिले राहत
पानी की निकासी के लिए पुलिया तोड़ी गई थी। एई को भेजकर मौका मुआयना करा लेते हैं, पुलिया का निर्माण कराया जाएगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
मेहताब सिंह गुर्जर, अपर आयुक्त (प्रभारी हुजूर विधानसभा)

पाइप के ऊपर से निकल रहे वाहन चालक, हादसे की आशंका
पुलिया का निर्माण नहीं होने से चार पहिया वाहनों को हनुमान मंदिर की ओर से घुमाकर लाना पड़ता है। करीब एक किलो मीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है।
राहुल जादौन, स्थानीय रहवासी

पुलिया का निर्माण नहीं होने से चार पहिया वाहनों को हनुमान मंदिर की ओर से घुमाकर लाना पड़ता है। करीब एक किलो मीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है।
राहुल जादौन, स्थानीय रहवासी

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