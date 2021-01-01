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इंस्पेक्टर की बेटी ने की सुसाइड की कोशिश:हमीदिया की मल्टीलेवल पार्किंग की तीसरी मंजिल से कूदी युवती

भोपालएक घंटा पहले
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गंभीर रूप से घायल युवती का हमीदिया में इलाज चल रहा है। - Dainik Bhaskar
गंभीर रूप से घायल युवती का हमीदिया में इलाज चल रहा है।
  • मंदिर जाने का कहकर घर से निकली थी युवती

हमीदिया अस्पताल की मल्टी लेवल पार्किंग की तीसरी मंजिल से बुधवार की शाम सीजीएसटी में इंस्पेक्टर की बेटी ने छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल युवती का हमीदिया में इलाज चल रहा है। वह सुबह 11 बजे मंदिर जाने का बोलकर घर से निकली थी। उसकी एक्टिवा पार्किंग की चौथी मंजिल पर पार्क मिली। उसने यह कदम क्यों उठाया, खुलासा नहीं हुआ है।

कोहेफिजा थाना प्रभारी अनिल बाजपेयी के मुताबिक बुधवार शाम 6:30 बजे हमीदिया की मल्टी लेवल पार्किंग की तीसरी मंजिल से एक युवती ने छलांग लगा दी थी। जिस कारण उसके दोनों पैरों में फैक्चर है। युवती को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तब वह होश में थी। उसने ही डॉक्टर से पिता को फोन लगवाकर बताया था कि वह अस्पताल में भर्ती है। वह बुधवार की सुबह 11 बजे घर से मंदिर जाने का कहकर निकली थी।

युवती द्वारा तीसरी मंजिल से छलांग लगाने के बाद पुलिस जांच में जुटी थी कि कहीं उसको धक्का देकर किसी ने मारने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि उसने आत्महत्या की कोशिश की थी।

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