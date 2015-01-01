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  • The Number Of Corona Patients Crossed 200 For The First Time In November; Number Of Patients Was 27,089

कोविड-19:नवंबर में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या 200 पार; मरीजाें की संख्या 27,089 हुई

भाेपाल2 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

राजधानी में शनिवार काे 214 नए काेराेना संक्रमित मिले हैं। नवंबर में यह पहला माैका है जब 24 घंटे के भीतर इतने संक्रमित मिले हैं। अब शहर में मरीजाें की संख्या 27,089 हाे गई है। जबकि एक मरीज की इलाज के दाैरान माैत हाे गई। स्वास्थ्य संचालनालय के अफसराें ने बताया कि शुक्रवार काे काेराेना के 154 मरीजाें की अस्पताल से छुट्टी की गई। इससे राजधानी में काेराेना से स्वस्थ हाेने वालाें का आंकड़ा 23,849 हाे गया है।

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