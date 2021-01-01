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चोरी की रकम से खरीदी कार और माल बरामद:जेल में बंद डॉक्टर के सूने घर से चोरी करने वाला गिरफ्तार

भोपाल3 घंटे पहले
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दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद एक डॉक्टर के गांधी मार्केट के पीछे स्थित सूने मकान से लाखों रुपए की चोरी करने वाले शातिर नकबजन को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश को इस बात की जानकारी लग गई थी कि डॉक्टर जेल में बंद है, इसलिए उसने मकान को टारगेट कर वारदात को अपने दो साथियों के साथ अंजाम दिया था। आरोपी ने डॉक्टर के घर से चोरी की रकम से एक कार भी खरीद ली थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार, तीन लाख रुपए नगदी समेत 12 लाख रुपए का माल बरामद किया है। उसके दो साथी फरार हैं।

इसी तरह क्राइम ब्रांच ने दूसरे नकबजन पारदी गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चूना भट्‌टी और कमला नगर में सूने घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के माल पर हाथ किया था। एएसपी क्राइम ब्रांच गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक युवक सोने की चेन बेचने गणेश मंदिर, पिपलानी से निकलने वाला है। घेराबंदी करके सतलापुर रायसेन निवासी 20 वर्षीय शिवम सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया नवंबर मेंे डाक्टर के एक सूने मकान में ताला लगा देखा था। इसके बाद शिरीष ठाकुर और गोलू ठाकुर के साथ ताला तोड़कर नकबजनी की घटना को अंजाम दिया था।

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