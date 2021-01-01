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AIIMS में ऑपरेशन:मरीज माला जपता रहा डाॅक्टराें ने कर दी ब्रेन सर्जरी

भाेपाल32 मिनट पहले
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टेबल पर 38 वर्षीय ओमप्रकाश साहू माला जप रहे हैं और चिकित्सक उनकी सर्जरी कर रहे हैं। - Dainik Bhaskar
टेबल पर 38 वर्षीय ओमप्रकाश साहू माला जप रहे हैं और चिकित्सक उनकी सर्जरी कर रहे हैं।
  • अवेक क्रेनियाेटाॅमी तकनीक से हुआ ऑपरेशन
  • 29 जनवरी को हुआ था ऑपरेशन

ऑपरेशन थिएटर... दाेपहर 2 बजे। टेबल पर 38 वर्षीय ओमप्रकाश साहू माला जप रहे हैं। न्यूराेसर्जन डाॅ. सुमित राज, डाॅ. प्रदीप चाैकसे, डाॅ. वैशाली वेंडरकर और डाॅ. मानस प्रकाश, मरीज के सिर की सर्जरी कर रहे हैं। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं। बल्कि, एम्स भाेपाल में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक मरीज के अवेक क्रेनियाेटाॅमी तकनीक से हुए ऑपरेशन का दृश्य है। जाे 29 जनवरी हुआ।

डाॅक्टर्स ने मरीज की अवेक क्रेनियाेटाॅमी तकनीक से सर्जरी ट्यूमर ब्रेन के माेटर रीजन में हाेने के कारण की। मरीज काे सर्जरी के बाद पाेस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रखा गया है, जहां उसकी सेहत फिलहाल स्थिर है। डाॅ. सुमित राज ने बताया कि नरसिंहपुर निवासी ओमप्रकाश काे ब्रेन ट्यूमर था।

एमआरआई जांच में ट्यूमर, ब्रेन के माेटर एरिया (वह क्षेत्र जो शरीर की गतियों को नियंत्रित करता है) में था। ऐसे ब्रेन ट्यूमर वाले मरीज की सर्जरी एनीस्थीसिया देकर करने पर सेहत बिगड़ने और रिकवरी में ज्यादा समय लगने का खतरा था। इस कारण अवेक क्रेनियाेटाॅमी तकनीक का सहारा लिया गया।

सिर्फ चुनिंदा ऑपरेशन के लिए है अवेक क्रेनियाेटाॅमी तकनीक

डॉ. राज ने बताया कि जब मरीज के ब्रेन से ट्यूमर काे निकाला गया, उसी समय मरीज काे हाथ, पैर सहित पूरे शरीर काे मूव करने कहा गया। इससे उसके ब्रेन की एक्टिविटी की जांच लगातार हाेती रही। इस कारण उसे आईसीयू में भी भर्ती नहीं करना पड़ा। एम्स भाेपाल के न्यूराेसर्जरी डिपार्टमेंट के एसाेसिएट प्राेफेसर डाॅ. आदेश श्रीवास्तव ने बताया कि अवेक क्रेनियाेटाॅमी तकनीक का उपयाेग ब्रेन की सभी सर्जरी में नहीं किया जा सकता।

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