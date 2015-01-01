पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • The Road To Relief; By The End Of This Month, 45 Meters Wide Road From Mata Mandir To Teenshed Will Be Ready

फोरलेन से सिक्सलेन की ओर:राहत की राह; इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगी माता मंदिर से टीनशेड तक 45 मीटर चौड़ी सड़क

भोपाल34 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
राजधानी की व्यस्ततम रोड में से एक.... अभी यहां आधे हिस्से पर चल रहा है ट्रैफिक
  • स्मार्ट सिटी कंपनी के एबीडी प्रोजेक्ट के तहत बन रही है 800 मीटर लंबी रोड
  • बुलेवर्ड स्ट्रीट का काम भी अभी अंतिम चरण में चल रहा है

माता मंदिर से टीनशेड तक मौजूदा 30 मीटर चौड़ी सड़क को 45 मीटर करने का काम इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। यानी सड़क का यह हिस्सा अब फोरलेन से बढ़ कर सिक्सलेन हो जाएगा। माता मंदिर से गैमन इंडिया तक 800 मीटर की यह सिक्सलेन रोड स्मार्ट सिटी कंपनी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एबीडी) प्रोजेक्ट के तहत बन रही है।

स्मार्ट सिटी कंपनी ने दो साल पहले एबीडी एरिया में 175 करोड़ रुपए से 18 किमी सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया था। यह सड़क उसी पैकेज का हिस्सा है। इन दिनों सड़क के सेंट्रल वर्ज का काम चल रहा है। सड़क निर्माण के ज्यादातर काम जून के दूसरे सप्ताह तक पूरे हो गए थे। बरसात पूरी होते ही डामरीकरण भी हो गया। स्मार्ट सिटी कंपनी के प्रभारी चीफ इंजीनियर ओपी भारद्वाज के अनुसार सड़क के इस हिस्से का काम अंतिम चरण में है। हम इस महीने के अंत तक इस सड़क को पूरा कर देंगे।

राजधानी की व्यस्ततम रोड में से एक.... अभी यहां आधे हिस्से पर चल रहा है ट्रैफिक

  • 175 करोड़ से 18 किमी सड़क बनना है एबीडी एरिया में।
  • 30 मी. चौड़ी थी माता मंदिर से टीनशेड तक की मौजूदा सड़क।
  • करीब 6 हजार वाहन गुजरते हैं इस रोड से व्यस्ततत समय में।

बुलेवर्ड स्ट्रीट के साइकिल ट्रैक की पेंटिंग
माता मंदिर से जवाहर चौक तक बुलेवर्ड स्ट्रीट का काम भी अंतिम चरण में है। यहां साइकिल ट्रैक की पेंटिंग चल रही है। इस महीने के अंत तक यह सड़क भी पूरी हो जाएगी। स्मार्ट सिटी कंपनी इस सड़क के दोनों ओर के प्लॉट बेच कर ही अगले प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है। अचल संपत्ति अंतरण नियमों को अंतिम रूप देने के बाद इन प्लाट की बिक्री की जाएगी। इसलिए इस सड़क को भी जल्द पूरा किया जा रहा है। स्मार्ट रोड का काम एकदम अंतिम चरण में है, एक सप्ताह के भीतर इस सड़क पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा।

जवाहर चौक- दुकानदारों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू, सभी को मिलेगी पक्की दुकानें
बुलेवर्ड स्ट्रीट निर्माण के लिए हटाए गए जवाहर चौक के 200 से अधिक दुकानदारों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी। नगर निगम ने 91 दुकानदारों की एक सूची जारी की है, इस पर दावे- आपत्ति के बाद सहमति पत्र जारी किए जा रहे हैं। पहले दिन 43 दुकानदारों को सहमति पत्र दिए गए। शेष दुकानदारों का सूची में नाम नहीं होने पर बैठक में हंगामा भी हुआ। कुछ दुकानदार टीटी नगर थाने भी पहुंच गए। उन्होंने स्मार्ट सिटी के अफसरों पर गङबङी के आरोप लगाए। स्मार्ट सिटी कंपनी के अफसरों के अनुसार हटाए गए सभी व्यापारियों को दुकान मिलेगी। जवाहर चौक के ढाबों से लेकर टंकी की दुकानों तक जिन्हेंं भी हटाया गया था उन्हें पक्की दुकानें दी जाएंगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें