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एमपीपीएससी:राज्य सेवा परीक्षा 2019 अब 571 पदों पर होगी; 31 पदों का और किया इजाफा

भोपाल42 मिनट पहले
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फाइल फोटो

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के संबंध में गुरुवार को एक शुद्धिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार अब पदों की संख्या में संशोधन किया गया है। साथ ही वर्दीधारी पदों के लिए आयुसीमा में भी छूट दी गई है। अब राज्य सेवा परीक्षा 2019 में 571 पद के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें 31 पद बढ़ाए गए हैं।

पूर्व में यह परीक्षा 540 पदों के लिए होनी थी। वहीं अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदक और एससी,एसटी, आवेबीसी सहित विभिन्न शासकीय संस्था के कर्मचारियों व नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष रहेगी। इसके अलावा आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी रहेगी। हालांकि यह अतिरिक्त छूट सिर्फ वर्ष 2019 के लिए दी गई है।

इस संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट http://www.mppsc.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। वहीं राज्य सेवा परीक्षा-2019 के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। इसका स्कोरकार्ड जारी हो चुका है। लेकिन उम्मीदवारों के इसके रिजल्ट का इंतजार है।

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