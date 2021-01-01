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  • The Team Met The Family Members Of The Victim In The Girl's Home, The Family Of The Deceased

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प्यारे मियां यौन शोषण मामला:राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने बालिका गृह बुलाया मृतिका के परिजनों को; बड़ी बहन बोली अब मिलने से क्या फायदा, अभी तक मृतिका के परिजनों से नहीं मिली टीम

भोपालएक घंटा पहले
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बालिका गृह नेहरु नगर भोपाल। - Dainik Bhaskar
बालिका गृह नेहरु नगर भोपाल।
  • बालिका गृह में चार बच्चियों के परिजनों से टीम ने की मुलाकात
  • परिजनों का आरोप ठीक से खाना नहीं मिल रहा, हमारी लड़कियों को जान को खतरा

प्यारे मियां यौन शोषण मामले की जांच को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम बुधवार सुबह बालिका गृह पहुंची। इसके बाद मृतका और बालिका गृह में रखी गईं अन्य पीड़िताओं के परिजनों को फोन करके बुलाया गया, लेकिन मृतका के परिजनों ने बालिका गृह आकर मुलाकात करने से मना कर दिया। इसके बाद टीम ने उनके घर का पता लिया। लेकिन दोपहर तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी।

वहीं दूसरी ओर अन्य पीड़िताओं के परिजन बालिका गृह पहुंचे। उनसे टीम ने मुलाकात की। परिजनों ने यहां उनकी बच्चियों की जान को खतरा बताया।

  • बच्चियों के परिजनों ने बच्चियों की कस्टडी की मांग की।
  • नाबालिग के परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चियों से नहीं मिलने दिया जा रहा।
  • न ही उनकी तबीयत खराब होने पर कोई सूचना दी जाती है।
  • बालिका गृह में बच्चियों को खराब खाना दिया जा रहा है।
  • उनकी बच्चियां डरी हुई हैं। घबराई हुई हैं। उनकी मांग है कि बच्चियों को उनको सौंप दिया जाए।
  • जब भी बयान या पूछताछ के लिए बुलाएंगे, वो आ जाएंगे।
  • वो अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहते। जैसे एक मां ने अपनी बेटी को खो दिया। वो चाहते हैं उन्हें न्याय मिले।
  • इस मामले की वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं।
  • उनका कहना है कि उनकी बेटी फरियादी है न कि कैदी या आरोपी। फिर उसे कैदियों की तरह क्याें रखा गया है।
  • परिजनों से क्यों नहीं मिलने देते। क्या डर है बालिका गृह के अधिकारियों को। अंदर क्या चल रहा है।

वहीं मृतका की बड़ी बहन ने कहा कि बालिका गृह से फोन आया था। हमें कहा वहां आ जाइए। हमने मना कर दिया। उन्होंने हमसे हमारा पता पूछा, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आया। हमने उनसे कहा कि अब पूछताछ से क्या फायदा। मेरी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही। हम वैसे ही परेशान हैं, पूछताछ करके और परेशान न करें। घर में बहन की पूजा पाठ और पिंड दान की तैयारी चल रही है। मां की तबीयत तभी से खराब है। हम सब बहुत डरे हुए हैं। पहले तो बहन से मिलने नहीं देते थे। डांट कर दुत्कार कर भगा देते थे। अब हमारे जख्मों पर मलहम न लगाएं। अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरी बहन के कातिल को सजा दें।

गाैरतलब है कि एक नाबालिग की संदिग्ध मौत के बाद इस मामले को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए। इधर, एसआईटी की टीम जांच करती, उससे पहले तीन और लड़कियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनमें से दो को जेपी अस्पताल और एक को हमीदिया में इलाज के लिए एडमिट कराया। हमीदिया से एक लड़की को छुट्‌टी मिल गई। वहीं, जेपी में इलाज करा रही दो लड़कियों में से एक को छुट्‌टी मिल गई। एक का इलाज जेपी में चल रहा है। यह मामला लगातार रहस्मय होता जा रहा है।

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