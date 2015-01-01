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ईरानी डेरा:यहां की महिलाएं पुलिस के आते ही करती हैं पत्थरबाजी, फेंकती हैं गर्म पानी और मिर्च पाउडर

भोपाल19 मिनट पहले
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गुरुवार को हुए संघर्ष की तस्वीर
  • अमन कॉलोनी की चुनौती- 38 ईरानियों के खिलाफ लूटपाट, ठगी, धोखाधड़ी, अड़ीबाजी के देशभर में कई मामले

अमन कॉलोनी...लेकिन यहां अमन तब तक ही कायम रहता है, जब तक कि यहां पुलिस न पहुंचे। जब-जब भी पुलिस ने यहां दबिश दी, तब-तब उसे संघर्ष का सामना करना पड़ा। संघर्ष भी ऐसा वैसा नहीं, पुलिस को लाठीचार्ज के साथ हवाई फायर तक करने पड़ते हैं। इस काॅलोनी को ईरानी डेरा के नाम से भी जाना जाता है। खास यह है कि यहां के गुंडे-बदमाशों की देशभर की पुलिस को तलाश है।

ईरानी डेरे की महिलाएं ही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। वे ही सबसे पहले पुलिस पर हमला करती हैं। जिन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। गुरुवार को भी पुलिस पर हमला करने में यहां महिलाएं ही आगे थीं। पुलिस ने करीब 10 से ज्यादा महिलाओं को आरोपी बनाया है। अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

45 परिवार के करीब 450 सदस्य रहते हैं
दबिश के दौरान यहां की ईरानी महिलाएं पुलिस बल का रास्ता रोककर पत्थरबाजी करती हैं। मिर्च पाउडर फेंकती है। छोटे बच्चों को पुलिस के सामने जमीन पर पटकने लगती हैं। पुलिस के ऊपर गरम पानी फेंकना शुरू कर देती हैं। खुद के कपड़े फाड़कर पुलिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी को भरसक छुड़ाने का प्रयास करती हैं। तीन साल पहले भी पुलिस और ईरानियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ था।

देशभर में इनकी तलाश.. लूटपाट, ठगी, धोखाधड़ी, अड़ीबाजी के अनेकों मामले यहां के ईरानियों के खिलाफ दर्ज हैं। इन ईरानियों की मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल पुलिस तक को इनकी तलाश है।

इनके खिलाफ हैं सबसे अधिक मुकदमे -ईरानी डेरे के अब्बास, रिजवान, गुलाम काकडी, शराफत उर्फ हैदरू, शालिग, सब्बे उर्फ शब्बीर, तकवीर, समीर उर्फ चीकू, वसीम, मस्तान, काला ईरानी, राजू ईरानी, अली रजा और हैदर मामू पर राजधानी के अलावा अन्य राज्यों में भी लूटपाट, ठगी और अड़ीबाजी के मामले दर्ज हैं।

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