Hindi News

Local

Mp

Bhopal

There Is A Risk Of Infection To The Child In The Womb Of Hepatitis B Positive Mother, 15 Pregnant Per Thousand Suffer From It

डे ऑफ इम्युनोलॉजी: हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मां के गर्भ में ही बच्चे को संक्रमण का खतरा, प्रति हजार में 15 गर्भवती इससे ग्रस्त

भोपाल 2 घंटे पहले



कॉपी लिंक

डे ऑफ इम्युनोलॉजी संक्रमण, ऑटोइम्यूनिटी और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में इम्यूनोलॉजी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल के डे ऑफ इम्युनोलॉजी की थीम ‘’वैक्सीन’’ है। भोपाल के दो बडे़ चिकित्सा संस्थानों में हुई एक स्टड़ी में पता चला है कि लिवर डिसीज की बड़ी वजह हेपेटाइटिस बी की बीमारी है। यदि किसी वयस्क सदस्य को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है तो उसका लिवर डेमेज होने की संभावना 5 से 10 फीसदी तक होती है लेकिन यदि कोई गर्भवती महिला इस बीमारी से संक्रमित है तो उसके बच्चे को हेपेटाइटिस बी संक्रमित होने के चलते लिवर की बीमारी होने की संभावना 90 से 95 फीसदी तक होती है। अब तक हुए शोधों में यह माना जाता है कि हेपेटाइटिस संक्रमित मां से जन्म लेने के दौरान बच्चे के पॉजिटिव होने की संभावना होती है। लेकिन भोपाल में हुई स्टड़ी में यह पाया गया कि गर्भवती मां के प्लेसेंटा से प्रेग्नेंसी के दौरान ही गर्भस्थ शिशु हेपेटाइटिस बी के संक्रमण का शिकार हो जाता है। भोपाल में एक हजार गर्भवतियों में से करीब 15 महिलाओं में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाई गई हैं।

प्लेसेंटा में मिला हेपेटाइटिस का एंट्री रिसेप्टर

रिसर्च के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ.आशीष व्यास ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस बी के संक्रमण की जांच कर रहे हैं। रिसर्च के दौरान यह देखा गया कि प्लेसेंटल कोशिकाओं में हेपेटाइटिस बी के एंट्री रिसेप्टर की मौजूदगी मिली है। रिसर्च में यह भी देखा गया कि हेपेटाइटिस बी लिवर के अलावा दूसरे प्लेसेंटा कोशिकाओं में डेवलप हो सकता है। इससे गर्भवती महिला से गर्भस्थ शिशु गर्भावस्था में इससे संक्रमित हो सकता है।

प्रेग्नेंसी का पता लगते ही कराना चाहिए हेपेटाइटिस की जांच

डॉ.व्यास बताते हैं कि जैसे ही गर्भ का पता लगे तुरंत हेपेटाइटिस की जांच कराना चाहिए। यदि रिपोर्ट हेपेटाइटिस पॉजिटिव आती है तो गर्भवती को इलाज देना शुरू करना चाहिए। प्रेग्नेंसी की दूसरी तिमाही से ही यदि दवाएं दी जाएं तो गर्भस्थ शिशु को संक्रमण से काफी हद तक बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी के इलाज में दो दवाएं Tenfovir और Myrcludex डॉक्टर की सलाह पर दी जा सकती हैं।

वर्ल्ड लेवल पर स्टड़ी को मिला प्रोत्साहन

डॉ.आशीष व्यास ने बताया कि यह पहला अध्ययन है जो इस बात का प्रमाण है कि प्लेसेंटा को लक्षित करना मां से बच्चे में एचबीवी के संक्रमण को पहुंचने से रोकने की मुख्य कुंजी है। इस शोध को विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ लिवर रिसर्च लंदन (International Liver Congress™ 2022, 22-26 June · London, United Kingdom) और एशियन सोसाइटी ऑफ लिवर रिसर्च कोरिया (The Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2022), March 30 (Wed) to April 3 (Sun), 2022 in Seoul, Korea) द्वारा 2022 की हायर रिसर्च के लिए चुना गया।

जानिए इम्यूनोलॉजी क्या है?

इम्यूनोलॉजी शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन है और चिकित्सा और जैविक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। प्रतिरक्षा प्रणाली रक्षा की विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से हमें संक्रमण से बचाती है। यदि प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसके परिणामस्वरूप ऑटोइम्यूनिटी, एलर्जी, गंभीर संक्रमण और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

यह खबर पढे़

MP के गांवों में होगी जांच:20 हजार से ज्यादा हेपेटाइटिस वायरल लोड होने पर लिवर सिरोसिस और कैंसर का खतरा, गर्भवतियों और नवजातों को मिलेगा तुरंत इलाज