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वन विभाग ने 5 घंटे बंद की सड़क:बीच रोड पर बाघ के बैठने की थी सूचना, मिले सिर्फ पगमार्क

भोपाल3 घंटे पहले
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कलियासोत डैम के पास वन विभाग को सूचना मिली कि बीच रास्ते में बाघ बैठा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां बाघ तो नहीं मिला, लेकिन पगमार्क ने उपस्थित की पुष्टि की है। इसके बाद पांच घंटे के लिए रास्ते को बंद कर दिया। अधिकारियों ने जब तसल्ली कर ली कि बाघ वहां नहीं है तो उसके बाद रास्ता खोल दिया।

भोपाल वन मंडल में आंवला नर्सरी और कलियासोत के बीच इस समय तीन बाघों का मूवमेंट है। वन विभाग लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। विभाग के अधिकारियों के पास जिस नंबर से फोन आया था। जब उस पर कॉल बैक किया गया, तो फोन स्विच ऑफ हो गया। रहवासी इलाके के नजदीक बाघ पहुंचने की घटनाएं पहले भी हुई है।

केरवा से आंवला नर्सरी की ओर बाघों का मूवमेंट होने के बाद वन विभाग बेबस हो जाता है। यहां पर चार जगह लगे ई-सर्विलांस के कैमरो की रेंज इतनी नहीं है कि वह आंवला नर्सरी की ओर के बाघों के मूवमेंट को कैप्चर कर सके। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि आंवला नर्सरी और कलियासोत में दो ई सर्विलांस कैमरे और लग जाएं तो बाघों पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही बाघों के रहवासी इलाके के पास मूवमेंट होने पर लोगों को सतर्क किया जा सकता है।

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