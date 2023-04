भोपाल टुडे-27 अप्रैल, आपके काम की हर जानकारी:कई इलाकों में 6 घंटे पॉवर कट, धार्मिक-सांस्कृतिक इवेंट्स भी होंगे; जानें कहां क्या

किसी का भाई किसी की जान: सलमान खान की फिल्‍म 'किसी का भाई, किसी की जान' रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी ने किया है। फिल्म साल 2014 में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है। इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी दिलचस्प है। सलमान खान के अलावा इस फिल्‍म में पूजा हेगड़े, वेंकटेश दग्‍गुबाती, भूमिका चावला, जगपति बाबू, शहनाज गिल, राघव जुयाल, जस्‍सी गिल, पलक तिवारी, सिद्धार्थ निगम, विनाली भटनागर, विजेंद्र सिंह जैसे कलाकारों ने फिल्म में काम किया है। DB Mall cinepolis:09:00 AM, 11:00 AM, 10:00 AM,10:30 AM, 11:00AM, 12:05 PM, 12:50 PM, 01:20 PM, 02:05 PM, 03:05 PM, 03:55 PM, 04:25 PM, 05:10 PM, 06:05 PM, 07:00 PM, 07:45 PM, 09:20 PM, 10:05 PM, 10:50 PMPVR aura Mall: 9:00 AM, 10:30 AM, 12:10 PM, 02:00 PM, 03:20 PM, 05:10 PM, 06:30, 07:30 PM, 08:20 PM, 09:40 PM RAJ cinema: 11:30AM, 02:30 PM, 05:30 PM, 08:30 PM,​​​​​​ RAJ cinema big: 12:15 PM, 03:15 PM, 6:15 PM, 9:15 PM BHARAT cinema: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM ALPANA cineplex:12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM​​ DDX regal :10:00 AM, 01:00 PM, 04:00 PM, 07:00 PM, 10:00 PM DDX cinema : 10:30 AM,11:15AM, 01:15 PM, 02:05 PM, 04:05 PM, 04:55 PM, 07:00 PM, 07:45 PM, 09:50 PM, 10:35 PM DDX drive in cinema : 07:30 PM, 10:30 PM Aashima Mall cinepolis : 09:00 AM 09:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM,12:05 PM, 12:20 PM, 12:50 PM, 01:20 PM, 03:10 PM, 03:25 PM, 03:55 PM, 04:25 PM, 06:15 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 09:20 PM, 09:20 PM, 09:35 PM, 10:05 PM, 10:35 PM INOX Capital Mall : 09:35 AM, 10:45 AM, 11:45AM, 12:45PM, 01:55PM, 02:55 PM, 03:55 PM, 05:05 PM, 06:05 PM, 07:05 PM, 8:15 PM, 9:15 PM, 10:15 PM