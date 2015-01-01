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चोरी:ईओडब्ल्यू में विधि सलाहकार के चार इमली स्थित घर पर चोरों का धावा, 11 लाख का माल ले गए बदमाश

भोपालएक घंटा पहले
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राजधानी की पाॅश काॅलोनी चार इमली भी सुरक्षित नहीं है। दो दिन पहले दिनदहाड़े ईओडब्ल्यू के विधि सलाहकार के चार इमली स्थित सूने मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। बंगले के पिछले हिस्से से घुसकर बदमाशों ने दरवाजे की कुंदी तोड़ी और एक लाख रुपए नगदी समेत 11 लाख लाख रुपए कीमत के जेवर एवं अन्य सामान चोरी करके ले गए।

परिवार दीवाली मनाने गया था, नौकर पर थी घर की जिम्मेदारी
आदेश जैन ईओडब्ल्यू में विधि सलाहकार हैं। वे चार इमली स्थित सरकारी आवास बीएक्स-बी5 में रहते हैं। उनके नौकर राजेश सेन की शिकायत पर पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी। बताया गया है कि आदेश जैन दीपावली मनाने परिवार के साथ टीकमगढ़ गए थे।

घर की देखभाल राजेश सेन के जिम्मे थी। 17 नवंबर की सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उनका घर सूना था। राजेश जब शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। शुक्रवार को आदेश ने पुलिस को चोरी गए सामान की जानकारी दी है। इसमें एक लाख नगद, 1.20 लाख के चांदी के 130 सिक्के, सोने के जेवर आदि शामिल हैं।

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